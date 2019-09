Así está la frontera tras anuncio de ejercicios militares de Venezuela

Autoridades de Cúcuta informaron en la mañana de este miércoles que la situación en la capital nortesantandereana, que colinda con el estado de Táchira, (Venezuela) es completamente normal.



Cabe señalar que esta semana Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dio la orden de efectuar ejercicios militares en la frontera, argumentando que existe una amenaza de agresión de parte del estado colombiano hacía su país.

No obstante, pese a la advertencias del país vecino, el alto Gobierno colombiano anunció que por ahora no reforzará la presencia militar en frontera y que se mantendrá alerta.



Esta medida fue acatada por la fuerza pública de la ciudad de Cúcuta, municipio en donde se están realizando constantes consejos de gobierno ante la posibilidad de una eventual maniobra militar.



“Aquí la situación en Cúcuta está normal, hoy tenemos consejo de seguridad en horas de la tarde. Pero aquí no hemos tenido información de algo anormal”, manifestó Mauricio Franco, secretario de Seguridad de la capital nortesantanderana.

En una visita a Bucaramanga el pasado 6 de septiembre, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que está garantizada la soberanía del país.



“Nosotros garantizamos la soberanía nacional desde Castilletes (Guajira) hasta delante de un punto que se llama La Guadalupe (Guainía), tenemos siempre una vigilancia completa, la Fuerza Aérea Colombiana tiene monitoreado todo el territorio nacional”, enfatizó Botero.



