Desde la llegada de la pandemia por el covid-19 se viene agudizando la crisis de los sistemas masivos de transporte en las principales ciudades del país. La situación es grave en casi todos los escenarios, pero es el MIO, en Cali, el más perjudicado, llegando incluso a tener que liquidar los contratos con varios concesionarios por deudas multimillonarias, las cuales se deben a los pocos pasajeros que están transportando.



La misma crisis, aunque en menor gravedad, viven Metrolínea, en Bucaramanga; Transmetro, en Barranquilla; Transcaribe, en Cartagena, y el Metro de Medellín. Este último incluso alcanzó su equilibrio entre costo y ganancias, pero sigue sin tapar las pérdidas registradas durante la cuarentena.

Transportar cada pasajero del MIO cuesta 6.000 pesos, de los cuales el usuario paga 2.400 pesos y el resto lo subsidia el gobierno local FACEBOOK

TWITTER

Ahora, con la intención de estabilizar financieramente los sistemas, se decretaron aumentos en el valor de los pasajes, de 300 pesos, en promedio, en cada una de las ciudades. Pero en Cali, el aumento serviría de poco, según informaron el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, y la empresa Metrocali, operadora del MIO.



“Transportar cada pasajero del MIO cuesta 6.000 pesos, de los cuales el usuario paga 2.400 pesos y el resto lo subsidia el gobierno local”, señaló Ospina frente al aumento que dejó este servicio en 2.700 pesos para 2023.



Las cosas históricamente no venían tan bien; sin embargo, con la llegada de la pandemia y las medidas tomadas para proteger a la población, las situaciones se hicieron casi insostenibles, pues bajaron dramáticamente los viajes y los usuarios, lo que paulatinamente fue abriendo la brecha entre costo de operación y ganancias.

Facebook Twitter Linkedin

Las principales quejas de los usuarios del MIO es la poca cobertura del servicio. Foto: Archivo EL TIEMPO

El más perjudicado y que de paso no ha podido recuperarse es el MIO. En este momento, no llega a los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar 450.000 cada día, pero tras la cuarentena y el paro nacional de 2021 todo empeoró y ahora no se superan los 250.000, por lo que es todo un desafío lograr una recuperación solo a base de recaudo, pues el déficit es superior a 125.000 millones.



En Barranquilla fue menor. El Ministerio de Transporte verificó que el déficit operacional de Transmetro era de 45.015 millones de pesos “por las medidas de restricción”. Además, luego de esto, el sistema no pudo recuperar su cantidad de usuarios habitual, que pasó de 145.000 a 98.000.



Pero la peor parte en esta categoría se la llevó el TransMilenio, en Bogotá, cuyo déficit financiero viene en aumento desde 2012. Durante la cuarentena, el hueco económico pasó de 892.000 millones de pesos a superar la barrera de los 2 billones. Y a esto hay que sumarle uno de los grandes males del sistema: los colados.

Facebook Twitter Linkedin

LAs pérdidas anuales por colados en TransMilenio supera los 220 mil millones de pesos al año. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Según el último informe de evasión, presentado en el primer semestre de 2022, el porcentaje de colados es del 29,6 por ciento, lo que equivale a pérdidas anuales por 223.000 millones de pesos.



TransMilenio realiza 1’600.000 viajes por día, lo que significa que la cifra de colados podría estar por encima de 473.000.



Dicho flagelo no representa un alto riesgo en los otros sistemas. En segundo lugar, en número de colados está el MIO, donde se estima que al día (durante 2022) serían unos 21.000, según las autoridades de la ciudad. En los otros sistemas las cifras no llegan a cuatro dígitos y las pérdidas en ese sentido no sobrepasan el 5 por ciento.

Los líos con los operadores



En los últimos 13 años, el MIO ha rodado entre tropiezos financieros, laudos arbitrales por controvertidas demandas de concesionarios y, sobre todo, por las quejas de usuarios. Una de esas demandas fue la de GIT Masivo, por casi $ 200.000 millones, que obligó a Metrocali a acogerse desde 2019 a la Ley 550, o de quiebras. El presidente de la entidad, Óscar Javier Ortiz, señala que se buscan alternativas. De hecho, le apunta a lograr que Metrocali sea operador público que provea la flota.



En la actualidad hay cuatro concesionarios u operadores. Son Blanco y Negro Masivo, GIT Masivo, ETM y Unimetro. Sin embargo, este último dijo que en diciembre solicitó liquidación ante la Superintendencia de Sociedades, dejando en el aire más de 200 empleos.



A esto se suman los reclamos de los otros tres operadores sobre atrasos de la Alcaldía para cubrir la diferencia tarifaria, deuda de más de 80.000 millones de pesos desde junio del año pasado.

Facebook Twitter Linkedin

Transmetro no ha podido recuperar casi 50 mil usuarios que se movilizaban en el sistema antes de la pandemia. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Sin embargo, el alcalde Ospina sostuvo que desde 2018, cuando se destinó el pago del Fondo de Estabilización del MIO (Fesde) como propuesta de salvamento del sistema, los cuatro concesionarios han recibido casi 500.000 millones de pesos del Distrito y el Gobierno.



La Alcaldía presentó en diciembre un proyecto de acuerdo a primer debate en el Concejo con el fin de redireccionar dineros de la sobretasa a la gasolina, que han sido para obras de infraestructura, para ayudar al sistema MIO. El proyecto ya pasó el primer debate.



Además, alarga el cobro de la sobretasa a la gasolina de 2029 al año 2045 y determina el cobro de rentas de la Secretaría de Movilidad de Cali con recursos que ascienden a 1,3 billones de pesos, en el caso de la sobretasa a la gasolina. También, más de 30.000 millones de pesos por infracciones de tránsito y el cobro de la tasa por congestión que pagan más de 700.000 caleños con carro particular para moverse sin restricción.

Facebook Twitter Linkedin

Metrolínea perdió más de cien buses el año pasado por problemas con un consecionario y varias rutas estuvieron sin cobertura. Foto: Metrolínea

Una crisis similar vive Metrolínea, en Bucaramanga. Desde su gerencia dicen que siguen en crisis por el concesionario actual Metrocinco Plus, que tiene dificultades con la flota y está en proceso de recuperar vehículos, y por la terminación del contrato de manera unilateral con el concesionario Movilizamos S. A., debido a que “esta empresa no allegó la póliza única de cumplimiento que era requisito del contrato de concesión”.



Por esta razón, más de 100 buses salieron de circulación el 28 de julio del año pasado y se suspendieron varias rutas, que luego cubrieron los buses del transporte público colectivo (TPC).

Se requiere reestructurar el Sistema Metrolínea a través de la cofinanciación para flota y generar o crear fuentes alternas de generación de recursos para la estabilización financiera FACEBOOK

TWITTER

Debido a esto, en el 2022, alrededor de 40.000 usuarios diarios utilizaron el sistema. Y aunque esto representa recuperación de pasajeros, el sistema aún no llega al punto de equilibrio, para esto –señala el gerente de Metrolínea, Emilson Jaimes– se necesita reestructurar el sistema.



“Se requiere reestructurar el Sistema Metrolínea a través de la cofinanciación para flota y generar o crear fuentes alternas de generación de recursos para la estabilización financiera de lo que sería el nuevo sistema. Contar con un nuevo sistema de recaudo, tener más flota al servicio de los usuarios para mejorar la prestación del servicio y que sea atractivo a los ciudadanos. Y, finalmente, establecer un nuevo esquema de remuneración para que el negocio sea más atractivo para que más empresas del TPC se sumen al sistema”, concluyó.

Asimismo, en Barranquilla y su área metropolitana el mayor problema del Transmetro se deriva, después de la pandemia, de los problemas con la flota de buses y sus operadores.



Para la ciudadanía, su crisis es notable con la “falta de mantenimiento” a la flota. A diario son testigos de buses varados en las troncales, aire acondicionado defectuoso, entre otras quejas. Por su parte, operadores como Sistur y Metrocaribe se han ido a paro en varias ocasiones por escasos recursos.



Sin embargo, la gerencia expone su punto de vista al respecto y señala que los vehículos en mal estado son “casos aislados”. Y agrega que prefiere no hablar de déficit.

Digamos que en este momento la tarifa técnica (lo que cuesta movilizar un usuario) está alrededor de $ 4.000, pero recuerde que desde agosto subimos el pasaje de Transmetro a $ 2.700 FACEBOOK

TWITTER

“Digamos que en este momento la tarifa técnica (lo que cuesta movilizar un usuario) está alrededor de $ 4.000, pero recuerde que desde agosto subimos el pasaje de Transmetro a $ 2.700. Es decir, estábamos $ 1.500 por debajo por pasajero. Esa diferencia se denomina diferencial tarifario, y el FET (Fondo de Estabilización Tarifaria) cubre parte de ese diferencial”, señalaron.



Intentan reducir ese diferencial con estrategias como sacar la cantidad de buses requerida tanto en hora pico como en hora valle para no rodar vacíos, y gestiones con la administración para el incremento de la tarifa al usuario y el FET, entre otras acciones.Cabe recordar que el valor del pasaje de Transmetro subió $ 200 desde el pasado 1.º de agosto.

Metro de Medellín recuperó el equilibrio que tenía en 2019

Desde la pandemia, el Metro de Medellín ha estado en una carrera para intentar alivianar los problemas económicos por la disminución del número de pasajeros. Esto, hasta el momento, no ha sido posible, pero sí se logró recuperar el equilibrio registrado en 2019.



Tomás Elejalde, gerente de la empresa de transporte masivo, manifestó que las pérdidas que ocasionó esta situación superaron el medio billón de pesos y dejó en claro que estas pérdidas no se recuperarán así se vuelva a los niveles prepandemia.

Facebook Twitter Linkedin

El Metro de Medellín recuperó su equilibrio de un millón de pasajeros diarios. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

La reactivación económica ha permitido que lleguemos al punto de equilibrio que teníamos en 2019, pero no ha permitido recuperar lo que ya se perdió por la pandemia FACEBOOK

TWITTER

“La reactivación económica ha permitido que lleguemos al punto de equilibrio que teníamos en 2019, de un millón pasajeros diarios en promedio, pero no ha permitido recuperar lo que ya se perdió por la pandemia, o sea que no se ha podido recuperar el ahorro que teníamos y que fue el que nos permitió seguir con los proyectos de modernización”, dijo Elejalde, y agregó que este déficit es estructural y permanente, por lo que deben seguir gestionando auxilios directos del Gobierno Nacional, así como solicitar la suspensión del acuerdo de pago por otro año (ya se logró para el 2021, 2022 y 2023) y aplazar algunos proyectos de mejoramiento.



Sobre las nuevas tarifas del sistema de transporte público masivo y colectivo metropolitano, se estableció que el incremento de la tarifa para los usuarios frecuentes del metro, tranvía, cable y Metroplús será de 300 pesos, alrededor del 12 por ciento, y es inferior al valor del IPC proyectado para 2022.



“El incremento obedece a un estudio técnico que se realiza todos los años en la canasta de costos del transporte. Los ítems que más afectaron los costes de este sector de la economía fueron el combustible, los salarios y el mantenimiento de los vehículos”, dijo Claudia Díaz, líder de Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



Cabe precisar que de los 300 pesos del aumento, $ 30 irán para sostener el Fondo de Estabilización de la Tarifa del Sistema Metroplús y $ 20 para mitigar cualquier eventualidad que se presente en la línea férrea del Metro de Medellín.

NACIÓN

En Twiiter: @ColombiaET