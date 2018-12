Sismo de 3.9 se sintió en Santander este lunes en la mañana

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo en la mañana de este lunes, evento que tuvo como epicentro el suroccidente de Santander y se sintió en regiones cercanas a este departamento. De acuerdo con el informe preliminar, la magnitud del evento fue de 3.9 grados en la escala de Richter, y tuvo como epicentro el municipio de Cimitarra.

Las autoridades no reportan daños tras el temblor, sin embargo hacen un barrido por la zona para garantizar que no hubo afectaciones. El movimiento telúrico, catalogado como de mediana intensidad se registró hacia las 06:50 a.m.



BUCARAMANGA