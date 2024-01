¡Atención! Dos sismos sacuden Antioquia en la madrugada de hoy 7 de enero

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la madrugada de este 7 de enero, dos nuevos eventos sísmicos en Uramita, Antioquia. ¿Los sintió?



Uno de los movimientos telúricos tuvo una magnitud mayor a los 3 puntos. Le contamos los detalles.



De acuerdo con el SGC, el primer sismo se presentó a las 3:14 a.m. mientras que el otro sucedió minutos después a las 3:20 a.m.



Asimismo, tuvieron una magnitud de 2.9 y 3.8 respectivamente.



Además, se sintieron en municipios cercanos como: Uramita (Antioquia) a 7 km, Frontino (Antioquia) a 8 km, Dabeiba (Antioquia) a 20 km.



Por ahora no se reportan daños ni lesionados ante este evento.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-01-07, 03:20 hora local Magnitud 3.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Uramita - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/wvPr9KByt3 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 7, 2024

Por último, recuerde que las recomendaciones ante estos sucesos son: no ubicarse bajo los marcos de las puertas, alejarse de los ventanales y objetos suspendidos.



Es clave tener en las viviendas un kit de emergencia y acordar un punto de encuentro.



Recuerde estas 3 formas para mantener la calma:



- Respirar profundamente.

- Pronuncie afirmaciones positivas.

- Analice la situación de manera objetiva.



VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

