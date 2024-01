Estos son los daños registrados en las ciudades tras el sismo que ocurrió en Colombia

Un sismo y más de seis réplicas se presentaron en la mañana de este viernes 19 de enero, siendo el más fuerte de 5.6 grados en la escala de Richter, registrado por el Servicio Geológico Colombiano a las 6:26 de la mañana.



Según esta entidad, el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Ansermanuevo, en el Valle del Cauca, con una profundidad de 33 kilómetros.



Tanto este primer evento, como las posteriores réplicas, de 3.3, 2.8, 3.0, 2.2, 3.7 y 1.8 grados, se han sentido en varias ciudades del país cercanas al epicentro del primer temblor.

En varias regiones, ciudadanos han reportado los momentos de pánico y los daños materiales que ha ocasionado estos múltiples sismos. Las autoridades continúan la evaluación de daños e investigan si hay personas afectadas.



Afortunadamente, los daños reportados por las autoridades hasta el momento son materiales y de afetaciones a infraestructuras. No hay heridos o decesos hasta ahora.



#ValleDelCauca | Sismo con epicentro en Ansermanuevo, Valle del Cauca, deja daños en la infraestructura del hospital San Rafael del municipio de El Águila. Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado para monitorear la situación en el territorio. pic.twitter.com/BLMK65sD8e — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 19, 2024

Según la sala de crisis de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, en el Valle del Cauca, hubo afectaciones en viviendas del municipio de El Águila, así como en el hospital local.



El sismo en el Valle del Cauca

Para la capital del departamento, de acuerdo con el sargento Luis Alfredo Jordán, del Cuerpo de Bomberos de Cali, hubo comunicación con el comandante de ese organismo de socorro en Ansermanuevo.



"El epicentro del temblor de las 6:26 a. m. fue cerca de Ansermanuevo con magnitud de 5,6 grados en la escala de Richter. No hay daños reportados en este momento. En Cali tampoco hay daños reportados", añadió.



El sargento Jordán dijo que edificios mediana altura, en especial, en Cali, informaron que el movimiento se sintió con mayor intensidad por la frecuencia.



Jordán reiteró que hasta el momento en Cali no se reportan emergencias, tras el sismo que en la ciudad recordó el vivido en 2015, con otros sismos y en 2004. En ese último año, el movimiento fue de 6,7 grados en la escala de Richter con epicentro en el océano Pacífico cerca de Chocó.



En el caso del municipio de El Águila, y el hospital local, Francisco Tenorio, titular de Gestion de Riesgo del Valle, dio un reporte de los daños.



“Inicialmente activamos desde la sala de crisis comunicaciones con todos los organismos del departamento del Valle y especialmente con el municipio de Ansermanuevo para verificar afectaciones, preliminarmente y hasta el momento desde la secretaría de Gestión de Riesgos despachamos un equipo hacia El Águila que ha sido uno de los municipios afectados en algunas viviendas y especialmente en el hospital local se presentaron algunos agrietamientos en su estructura y nos disponemos a desplazarnos al sitio a verificar estas afectaciones”, dijo Tenorio.



"No han reportado ningún lesionado o herido, por fortuna", dijo el bombero. No obstante, señaló que la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en el municipio está haciendo monitoreo y se espera entregue un balance de lo sucedido.

Así se sintió el #temblor en Antioquia🫣 omggg pic.twitter.com/jGNWayjOGO — DAIANNA C ♡ (@dcceo_md) January 19, 2024

Así se sintió el temblor en otras ciudades

Pese a que el epicentro se presentó en Ansermanuevo, Valle del Cauca, a una profundidad de 33 km, en Risaralda, Antioquia, Manizales y Quindío también se reportan varias estructuras afectadas, grietas y daños materiales. El movimiento se sintió con fuerza, en especial en pisos elevados.



Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) indicaron que hasta el momento ninguna población del departamento reporta novedades por el sismo.



Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), informó que desde la entidad están atentos a los reportes ciudadanos de posibles afectaciones tras el sismo.



Hasta el momento, el Dagrd no reporta daños o emergencias relacionadas con el temblor que se registró en el Valle del Cauca. "Desde la Línea Única 123 seguiremos antes a cualquier reporte", señalaron.



En Risaralda, tres vivienda averiadas y una colapsada es el reporte inicial de las afectaciones que de presentaron en el municipio de La Virginia, producto del fuerte temblor de 5.6 grados que se presentó.

Video de caída de material en casa por el sismo en Pereira, video de En la Virginia. pic.twitter.com/kMLEs5wNyN — Anderson Andrey (@aamazotr) January 19, 2024

Los daños se han reportado en La Magdalena y el barrio Balsillas. Además, los ciudadanos reportan varios sectores sin servicio de energía.



Asimismo, en Pereira, la capital del departamento, también se reportaron afectaciones en el sistema de transporte público Megacable. En una de sus estaciones se observan partes de concreto en el suelo.



En Chocó también reportaron haber sentido el sismo, sin que hasta el momento se hayan identificado daños o afectados.



Asimismo, en Manizales también se sintió el movimiento telúrico, causando afectaciones en varios inmuebles, así como pánico general en la comunidad.

Algunos residentes de edificios privados reportan agrietamientos y los supermercados informaron de la caída de varios productos desde sus estanterías.



La jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, sin embargo, informó que al momento no se reportan mayores afectaciones en ninguno de los 27 municipios.



En Quindío, varias edificaciones agrietadas y estructuras de vidrio rotas son algunos de los reportes en viviendas y establecimientos de comercio que se registran en los 12 municipios del departamento, según informó la Cruz Roja.

Los pasajeros de un vuelo de Avianca que cubría la ruta Armenia – Bogotá fueron evacuados hacia la pista del aeropuerto El Edén debido al fuerte sismo que se presentó en el Eje Cafetero. #Sismo #SismosColombiaSGC @ELTIEMPO @ColombiaET pic.twitter.com/UTMjsBIRqR — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) January 19, 2024

Armenia es una de las localidades que también reporta grietas y paredes averiadas por el fuerte sismo de 5.6 grados. La mayoría se presentaron en los edificios altos y en almacenes del centro de la ciudad.



El movimiento telúrico generó pánico entre los habitantes de la región que se preparan para conmemorar el próximo jueves los 25 años del terremoto del 25 de enero de 1999, que destruyó decenas de edificaciones en Armenia y que generó la muerte de cientos de personas.



En esta ciudad, al menos 80 pasajeros de un vuelo de Avianca que cubría la ruta Armenia – Bogotá fueron evacuados de la aeronave hacia la pista del aeropuerto El Edén debido al fuerte sismo que se presentó.



Los viajeros tuvieron que esperar varios minutos mientras los organismos de socorro determinaban la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la región para restablecer la operación en esta terminal área ubicada entre Armenia y La Tebaida.

