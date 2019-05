¿Por qué el terremoto en Perú se sintió en 146 municipios de Colombia?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó en la madrugada del pasado domingo 26 de mayo un sismo de magnitud 8 en la escala de Richter. El sismo, que tuvo como epicentro la comunidad de Lagunas, en Alto Amazonas, Loreto (Perú), se registró a las 2:41 de la mañana y tuvo una profundidad de 141 kilómetros, según información oficial.

Lo raro de este evento lejano es que se sintió en otros 4 países, entre ellos Colombia, donde fue reportado en 21 departamentos, en donde generó, incluso, que se cayeran cosas y cientos de personas evacuaran edificios a esa hora de la madrugada.



El centro del país fue donde más se reportó la percepción de este sismo. Bogotá, con 1.379 reportes, fue la zona del país donde más personas aseguraron haberlo sentido. La base de datos del servicio geológico lo registró con una intensidad de 4 grados en la escala de Richter.



Las zonas que reportaron una magnitud de 6 o daño leve se ubican al sur del país, pero estas solo tenían un reporte cada una -en total 8 reportes- y en el centro del país, específicamente en San Agustín (Huila), también se reportó un caso de daños leves.



Para esos casos de magnitud 6 o más el servicio geológico envía personal capacitado para evaluar la veracidad de los hechos, por lo que hasta ahora no se tiene confirmación de esto.

Pero ¿es posible que un evento de este tipo, ocurrido a más de mil kilómetros de distancia, se pueda sentir de tal forma en tantos lugares del país?



Según Viviana Dionicio, coordinadora del Servicio Geológico Colombiano, sí es posible. Explica que es normal que un sismo de esta profundidad (144 kilómetros) y esta magnitud (8 grados) pueda ser registrado a tanta distancia de su epicentro, ya que generan ondas que se expanden mucho.



"En el Servicio Geológico incluso registramos con frecuencia los sismos de Japón", afirmó Dionicio.

A la variable de la profundidad se sumó que este movimiento telúrico ocurrió por el constante movimiento de la placa tectónica suramericana, en la que se encuentran todos los países de Suramérica, y la placa tectónica de Nazca.



Estas placas están en contacto una contra la otra todo el tiempo. Un ejemplo de esto es la cordillera de los Andes, la cual es una deformación de la tierra causada por el choque permanente de estas zonas de la litósfera, la capa externa y rígida de la Tierra.



La experta usa un ejemplo muy sencillo para explicar la situación de las placas: “Imaginen una regla que uno va doblando poco a poco hasta que llega a un punto en que no puede ser más flexible y se rompe en pedazos, eso es lo que pasa con las placas”.

La placa de Nazca se mueve hacia la derecha y la Suramericana hacia la izquierda, la primera intenta ir por debajo de la segunda y cuando en un punto llegan al límite de su resistencia, se fracturan.

Entonces ¿qué tipo de ondas llegaron a Colombia?

Según la experta, las ondas que generan los movimientos son varias, pero para explicar cómo estas afectan las construcciones de la superficie utilizó otro ejemplo:

“Imaginen ahora una cuerda que sostiene de un punto con la mano y el otro está amarrado a un poste. Si usted agita la cuerda fuerte se generan unas dos o tres ondas muy grandes en ella, esa longitud de onda tan alta es destructiva. Ahora, si usted la agita más rápido y muchas veces con movimientos cortos, verá que se generan muchas ondas muy pequeñas. Esas ondas pequeñas fueron las que llegaron a Colombia, esas ondas no son tan peligrosas y producen vibraciones leves”.

Sin embargo, la experta aclara que una cosa es sentir un sismo y otra muy diferente es registrarlo.



“Sentir un movimiento telúrico es algo subjetivo, por eso nosotros tenemos encuestas en línea para que las personas que sientan un sismo lo reporten inmediatamente. Pero, registrarlo es diferente, a diario registramos muchos movimientos telúricos, porque las placas no dejan de moverse y fracturarse. Sin embargo, la gran mayoría son fracturas muy pequeñas que generan microsismos, los cuales no son perceptibles para las personas pero sí para los dispositivos especializados”, explica Dionicio.



Un ejemplo simple que usa la experta para explicar esta diferencia es el del movimiento que genera un camión cuando pasa sobre un hueco en la carretera. Al caer genera una onda que puede hacer vibrar ventanas de casas cerca. "Eso no es un sismo, es solo la sensación de un movimiento", dice.



Entonces ¿se pueden registrar sismos que ocurran en países lejanos? Sí, pero depende de la magnitud , de la profundidad del movimiento y de si ocurre en las placas que tenemos en común.





DUVÁN ÁLVAREZ DE LAS SALAS

PARA EL TIEMPO



NACIÓN