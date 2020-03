Por coronavirus frenan huelga en el Cerrejón

A dos horas de vencerse el plazo, para declarar la hora cero de la inminente huelga que se veía venir en Cerrejón, la comisión negociadora de Sintracarbón decidió retirar el pliego de peticiones discutido por más de 60 días para la nueva Convención Colectiva de Trabajo, luego de los infructuosos esfuerzos por parte del Ministerio de Trabajo, para lograr un acuerdo entre las partes.

Esto significa, que se da por terminado el actual conflicto colectivo de trabajo y la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) 2018-2019 se prorroga hasta el 30 de junio de 2020. Se abre de nuevo la posibilidad de denunciar la CCT a comienzos del mes de mayo próximo y presentar un nuevo pliego de peticiones, indicó Sintracarbón a través de un comunicado.



Cerrejón se mantuvo en su segunda y última propuesta presentada a la mesa, indicando la disposición solo de hacer cambios en los recursos de un lado hacia otro, lo cual no llenó las expectativas de sus trabajadores, quienes no están dispuestos en congelar todos los beneficios económicos de la convención colectiva a valor de 2019 y perder algunos beneficios alcanzados a través de sus luchas.



Durante dos días el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del Ministerio de Trabajo, Mauricio Rubiano, trabajó con cada una de las partes para ayudar a dirimir dicho conflicto. Incluso, hasta el día de ayer el propio Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, participó de forma virtual en la mesa de negociación.

Ante la decisión de no ceder a nuestros derechos y la valoración de la comisión ante el momento histórico que vive el país por el Covid-19, decidimos retirar el pliego FACEBOOK

TWITTER

“A las 9:50 de la noche de este sábado, nos llama Rubiano para decirnos que la empresa no tenía más oferta y que era su ultima posición, la cual no llena la expectativa de los trabajadores. A dos horas de definir la huelga que los trabajadores nos autorizaron y ante la decisión de no ceder a nuestros derechos y la valoración de la comisión ante el momento histórico que vive el país por el Covid-19, decidimos retirar el pliego”, sostuvo el presidente de Sintracarbón y miembro de la comisión negociadora Igor Díaz.



En el tema de salario Cerrejón ofreció reajustarlo al IPC por dos años y que los montos económicos de otros beneficios mantuvieran el valor de 2019 para 2020 y 2021, cero conversiones de contratos fijos a indefinidos, bono a la firma menor que hace 2 años, solo dos trimestres de adelanto para el bono especial, una especie de bolsa agotable para los viáticos de tratamiento de las enfermedades de los trabajadores y sus familias, entre otros.



“De acuerdo a los términos de ley que establece que al no haber un pliego de peticiones discutiéndose y al no resolverse el mismo se prorroga por seis meses, o sea hasta junio, igualmente la ley aplica que vencido el termino, dos meses antes el sindicato puede presentar pliego de peticiones”, indicó Díaz.



Finalmente, afirmó que los trabajadores avalaron la posición de la comisión negciadora, “creemos que es la posición mas saludable en estos momentos por todo lo que está pasando y para poder nosostros reactivar la lucha más adelante que nos permita con fuerza poder exigir a la compañía el respeto por nuestros derechos y sin renunciar a ellos”.