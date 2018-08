Sintracarbón denuncia irregularidades de seguridad en el Cerrejón

Directivas del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, denunciaron algunas irregularidades en materia de seguridad que se vienen registrando al interior de la empresa Cerrejón, aseguran que en un año a corte de junio de 2018, se han registrado 20 accidentes de trabajo, uno de ellos con fatalidad, generados en su mayoría por fallas mecánicas de los equipos de minería.



Así lo señaló Aldo Amaya, presidente de Sintracarbón, “ninguno es por sueño o fatiga, son más por fallas mecánicas, estructurales, de mantenimiento y del diseño de la operación como tal. Son temas de desprendimientos de ejes, de elementos del equipo que han contribuido a accidentes, dejando lesionados a los trabajadores”.

Uno de los casos registrados, ocurrió el 25 de enero, en el que perdió la vida Carlos Roberto Urbina, durante el turno nocturno, cuando fue sorprendido por el deslizamiento de un talud de la pared alta, cubriendo el tractor en el tajo Comuneros. Urbina quedó sepultado, debajo de 8.500 metros cúbicos de tierra.



Una vez conocidos los resultados de la investigación realizada por expertos internacionales, Sintracarbón asegura que Cerrejón tiene responsabilidad directa de su muerte, ya que al parecer se registraron fallas estructurales y organizacionales en el plan semanal minero, en la ejecución de la voladura y la comunicación que contribuyeron con su fatalidad.



”Todo apunta con el tema de taludes y riesgo geotécnico, que Cerrejón no estaba aplicando lo que dice la norma o los estándares de seguridad establecidos para este tema, y eso contribuyó a la fatalidad del compañero Carlos Roberto Urbina. Si hubo responsabilidad por parte de Cerrejón y los familiares lo saben”, puntualiza Amaya.



De acuerdo a lo denunciado por Amaya, el plan semanal diseñado fue modificado por la supervisión, “el trabajador no debía estar donde lo envió el supervisor, él estaba asignado al diseño de una rampa en otro sitio. El supervisor de día había enviado a un trabajador al mismo lugar y este pudo observar el desprendimiento de rocas, deteniendo el trabajo para informar al supervisor que era riesgoso trabajar ahí, no hubo comunicación en el empalme del supervisor diurno con el nocturno y si lo hubo lo mal entendió, al compañero Carlo lo enviaron a ver una labor que no está dentro del plan minero”.

Otro caso ocurrido fue el pasado 25 de junio en el que Yofaider Brito, un trabajador con contrato a término fijo, resultó con graves heridas. Foto: Sintracarbón

Hugo Hernán Piedrahita, Jefe de la División de Salud y Bienestar de Cerrejón, asegura que los resultados de esta investigación fueron entregados a la familia del empleado y al Sindicato, con quienes lo discutieron, “se han hecho planes de acción para mejorar, que no quisiéramos aprender con un evento lamentable y menos con una fatalidad. Dentro de los hallazgos que encontró la investigación la mayoría de las acciones están implementadas, se han hecho muchísimas mejoras”.



Piedrahita, señala además que la investigación la realizan personas externas de Cerrejón, directivos de otras minas en otras partes del mundo y participa un grupo interdisciplinario de altísimo nivel de Cerrejón y miembros del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo, ARL y el Ministerio de Trabajo.



Pero quizás una de las preocupaciones más grandes es que, en la mayoría de los accidentes reportados, los trabajadores sufren lesiones con el golpe de los camiones que generan incapacidad y por lo general la ARL en su calificación les otorga una pérdida de capacidad laboral del 0%, por lo que anuncian emprenderán las acciones legales a que hubiere lugar, “Cerrejón está dejando en La Guajira un número alto de inválidos, pero no pensionados por invalidez y que no tienen una opción en el mercado laboral”, sostiene Amaya.



Afirma además, que en su mayoría los trabajadores con contratos a término fijo e indefinido que se han visto involucrados en los casos de accidentes han sido despedidos, “una vez que se vence el contrato no le es renovado, incluso sin vencerse no le es renovado”.



Citan casos de los compañeros que perdieron su trabajo luego de sufrir un accidente, entre los que se encuentran: Rafael Aragón, Jorge Carrillo, Jaime Palmero, Evar Deluque, Esneider Díaz, Jhonatan Pimienta, Juan Carlos Payares, Rafael Álvarez, Jaider Mattos y otros.



Otro de los casos denunciados, y por lo que aseguran que la seguridad pasó a segundo plano en Cerrejón, para darle prioridad al tema de la productividad, se trata de un accidente que pudo haber terminado en fatalidad, ocurrido el pasado 25 de junio en el que Yofaider Brito, un trabajador con contrato a término fijo, resultó con graves heridas.



Brito, quien estaba medicado, al parecer le había informado al supervisor que no se encontraba bien de salud, por lo que fue puesto a descansar y posteriormente lo dejaron trabajar. Luego de realizar dos viajes, al parecer sufrió un desvanecimiento por lo que el camión minero sufrió volcamiento, arrojando al operador fuera de la cabina.



El sindicato pide que la empresa no le termine el contrato y si no logra recuperarse que lo reubique en otra área y que se tomen las medidas preventivas que no sea el supervisor sino la división médica la que valore al trabajador y un médico determine si puede laborar o no.



Finalmente Piedrahita, enfatiza en que el pilar más importante y que ocupa el primer lugar en Cerrejón es la salud y la seguridad, por lo que jamás antepondrán la productividad u otro elemento por encima, “no podemos decir que hemos tenido un numero inusitado, ni las causas mecánicas, porque siempre que hay un accidente hay muchos elementos que pueden ser parte de la causa”.



LA GUAJIRA.