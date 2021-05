Extrabajadores de Cerrejón  protestan exigiendo reintegro

Un día de protesta completan cerca de 200 extrabajadores de Cerrejón, quienes decidieron tomarse las vías de hecho bloqueando la línea férrea, mientras que de forma escalonada impiden el paso por las vías que conducen hacía la mina, en municipio de Albania (La Guajira).



El grupo de manifestantes afectan la movilización de la fuerza laboral de la carbonera que se dispone a realizar los cambios de turnos y el transporte del mineral desde Albania, hasta Puerto Bolívar.



Desde tempranas horas de este jueves se registran dos bloqueos: uno en la vía Cuestecitas – Barrancas, a la altura de Pozo Hondo. Y en la ruta Albania – Maicao, en el sector conocido como la ‘S’, en inmediaciones del resguardo indígena wayuu 4 de noviembre.



Los manifestantes esperan dialogar con directivos de Cerrejón y entre en sus soluciones plantean el reintegro de los 226 trabajadores despedidos. Por lo que indican estar dispuestos en permanecer el tiempo que sea necesario.



Hasta el momento no han tenido ningún acercamiento con la compañía.



Señalan que fueron despedidos sin justa causa el pasado 23 de febrero, por lo que desde este tiempo han hecho uso de todas las herramientas legales para defender sus derechos y lograr ser reintegrados.



En primera instancia un juez de Bogotá amparó sus derechos autorizando el reintegro, pero en segunda instancia el fallo fue a favor de la multinacional.



Dicen que fueron despedidos sin justa causa el pasado 23 de febrero, por lo que desde este tiempo han hecho uso de todas las herramientas legales Foto: archivo particular

Iderson Marulanda, uno de los voceros, sostiene que muchos salieron con las manos vacías, debido a que tenían préstamos de vivienda con la multinacional, los cuales le fueron descontados en su totalidad al momento de la liquidación.



“Estamos dispuestos en dialogar y que se pongan en nuestros zapatos ya que hoy por hoy 226 familias se quedaron sin el sustento. Desde que fuimos despedidos no hemos recibido un solo centavo, ya que nuestra liquidación fue en cero pesos”, dijo.



Marulanda, indicó que han logrado subsistir en medio de la pandemia, gracias a la colaboración de los compañeros de Sintracarbón quienes les donaron dos días de trabajo, “con eso hemos podido alimentar a nuestras familias”.



Por su parte, Sintracarbón, se pronunció al respecto indicando que varios de sus compañeros tenían muchos años de servicio en esta empresa y ya no están capacitados para el mercado laboral actual.



“Desde febrero, Sintracarbón ha brindado solidaridad económica a los compañeros, pero es insuficiente y cientos de familias, sus familias, vienen soportando una situación social y económica insostenible”, indicó el presidente del sindicato Igor Díaz.



Aseguran que muchos de ellos, se encontraban con estabilidad laboral reforzada por enfermedad, con fueros de debilidad manifiesta o de paternidad o de pre pensión, derechos que no les fueron respetados.



“No ven otra salida que manifestarse pacíficamente para reclamarle a la empresa, pero sobre todo a los entes gubernamentales, como el ministerio de Trabajo, que ejerza su función social y exija a Cerrejón que los reintegre, ya que no existen motivos operativos y económicos para dejar a más de 200 familias guajiras sin ingresos en plena pandemia”, indicó el sindicato.

Eliana Mejía Ospino

​Especial para EL TIEMPO

Riohacha

