Sindicato denunció presiones para regresar a las aulas en Quindío

Luego de un año en la virtualidad, los estudiantes de primaria y secundaria del Quindío regresaron a las aulas hace pocos días y ya se dieron a conocer las primeras inconformidades.



El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío (Suteq), Héctor Elías Leal, afirmó que han recibido denuncias de docentes y padres de familia que al parecer han sido presionados para asistir presencialmente a las instituciones del departamento.

Según Leal, a los padres de familia les han dicho que si no llevan a sus hijos a los planteles ‘’pueden perder el año escolar, o pierden el cupo en el colegio o que no les entregarán el PAE (Programa de Alimentación Escolar), se pretende obligar al estudiante a que vaya’’.



El líder sindical agregó que ‘’tenemos radicados en Defensoría del Pueblo y Personería, los oficios denunciando los casos de estudiantes asmáticos y con otras enfermedades que no pueden asistir a la presencialidad’’.



A los maestros y padres de familia les preocupa que, en el Quindío, las cifras de contagios de covid-19 y sobre todo los fallecimientos a causa del virus siguen en aumento y el Suteq reclama que la mayoría de profesores no han recibido el esquema completo de vacunación.



‘’Les hemos dicho a los maestros que, si no tienen el esquema completo de vacunación que no asistan, no obstante, la Secretaría de Educación de Armenia ha indicado que así los maestros tengan el esquema incompleto están obligados a asistir, y en el caso de la Secretaría del departamento ha sido más comprensiva’’, afirmó Leal.



Ante el panorama de denuncias tras los primeros días del reinicio de clases, la secretaria de Educación del Quindío, Liliana María Sánchez Villada explicó que los Ministerios de Salud y de Educación han sido claros a través de la directiva 777, ‘’al igual que la Procuraduría, frente a la responsabilidad de los funcionarios públicos de atender las labores para las cuales fuimos nombrados’’.



Según Sánchez, ‘’la obligatoriedad es el requisito implícito en la relación contractual adquirida por los docentes. Hemos aclarado con el sindicato que en caso de que alguno de los docentes no sea apto para estar en comunidad, su condición debe ser certificada mediante un concepto médico, en cuyo caso se aplicarían los ajustes correspondientes para que continúen su trabajo en casa”, afirmó.



De acuerdo a los datos entregados por la Secretaría de Educación, 1.708 docentes y directivos docentes de 11 municipios del departamento y que equivalen al 83% del total de maestros que cumplen sus labores en dichas localidades, ya se encuentran vacunados. De ellos, 821 tienen el esquema completo con primera y segunda dosis de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Este proceso, según Sánchez, deberá estar concluido en su totalidad entre los meses de agosto y septiembre.



No obstante, el presidente del Suteq, refirió que este porcentaje sería mejor contando los docentes de Armenia. ‘’Tenemos datos de que el 50 % de los docentes tienen la primera dosis. Pero no todos decidieron no asistir, son pocos los docentes que no irán a presencialidad pues tienen temor a perder el empleo. Les hemos dicho que sino hay las medidas de bioseguridad en el trabajo que se devuelvan, pero obviamente los maestros se quedan’’.



La asistencia en los planteles de Armenia es del 50%, según informó la Secretaría de Educación y se cuenta con medidas de bioseguridad como el lavado constante de manos, espacios aireados y el uso del tapabocas.



La secretaria de Educación de Armenia, Julieta Gómez de Cortés, señaló que se inició la presencialidad en los colegios públicos con el 95 % de las instituciones educativas. ‘’En cada uno de los colegios se acordó una asistencia del 50/50, es decir que una semana va un grupo por tres días y el otro grupo va los días siguientes. La semana siguiente, se invierten los grupos y así logramos que los estudiantes que deseen asistir a clases, puedan asistir a las aulas”.



El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, expresó que tras varios meses de preparación “consideramos que ya estamos listos y que las adecuaciones que les realizamos a las instituciones educativas fueron adecuadas, pensando siempre en el bienestar de nuestros niños, padres de familia, docentes y administrativos’’.



Además, dijo que ‘’quiero dejar claro que he dado la directriz de que, en los colegios, no se podrá devolver a un solo niño que llegue sin uniforme. Primero está la educación, así que las familias que no cuenten con los recursos para la dotación, podrán enviar a sus hijos sin inconveniente alguno”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA