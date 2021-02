Sindicato de profesores de Bolívar dice no a alternancia educativa

Ante el anuncio del Gobierno Nacional del inicio de la alternancia educativa en medio de la pandemia por coronavirus, Pedro Herrera, presidente del sindicato único de educadores de Bolívar, Sudeb, rechazó la medida y llamó a la desobediencia civil.



"Estamos ante una segunda ola de esta pandemia por covid 19. Este comportamiento y evolución epidemiológica del virus ha reafirmado que mantiene una postura mas agresiva con respecto al primer pico", dijo el sindicalista.



"Hacemos un llamado a la desobediencia civil si el gobierno departamental no quiere consensuar con interlocutores validos para postergar el ingreso de estudiantes a las aulas en el departamento de Bolívar, esto es una defensa por la vida, la salud y la educación pública", sentenció Herrera.

(Lo invitamos a leer: Indígenas ecuatorianos recuperan su fuerza política con Yaku Pérez)



Según Herrera, no hay garantías en materia de bioseguridad y salud para el regreso a las aulas.



"También hay precariedad en materia de saneamiento básico en la mayoría de municipios de Bolívar, que evidencian las brechas sociales como la falta de conectividad y el derecho a internet en Cartagena y Bolívar", agregó.



En Cartagena, el Instituto Nacional de Salud reportó 172 casos nuevos de coronavirus y dos muertes.



La ciudad llegó a 54.092 contagios y 946 muertes durante toda la pandemia. Hoy, la ciudad registra 1.012 casos activos.



"El contagio va a complicar la red pública, porque no está preparada para esto, y vamos a tener estudiantes, maestros y familias de estudiantes con altas tasas de mortalidad", agregó Herrera.



(Le puede interesar: Así sobreviví a un tren que me pasó por encima cuando tenía ocho años)

Hacemos un llamado a la desobediencia civil si el gobierno departamental no quiere consensuar para postergar el ingreso de estudiantes a las aulas en el departamento de Bolívar FACEBOOK

TWITTER

La Gobernación de Bolívar, en cabeza de Vicente Blel, ha dado libertad a los colegios privados para ejecutar la alternancia educativa.



"La nuestra, como educadores, es una postura seria, responsable y con fundamentación científica. Esto no se trata de una retractación y terca. Nos pronunciamos con base en los diagnósticos de organizaciones de la salud que se han pronunciado de forma crítica ante la postura del gobierno nacional que pretende imponer en las entidades y algunos gobiernos territoriales, como el de Bolívar que pretenden replicar la alternancia educativa" señaló Herrera.



(Le puede interesar: Hombre señalado de tirar a su novia desde un noveno piso quedó libre)

En general el contagio se va a complicar y la red pública no está preparada para esto, y vamos a tener para estudiantes maestros y familias de estudiantes altaqs tasa de mortalidad FACEBOOK

TWITTER

"Con respecto al primer pico, nos dejó la experiencia cómo en el departamento de Bolívar tenemos una red pública profundamente precaria y dependiente y al intentar el Gobierno departamental una reapertura de los establecimientos escolares nos exponemos a una fuente probabilidad de focos y aumento del contagio en muchos municipios del departamento", añadió.



La Gobernación de Bolívar informa que están adelantando un matriculatón en todo el territorio para que los niños regresen cuanto antes a las aulas. El contrato para el programa de alimentación escolar, PAE, también está listo.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Así son los simulacros de vacunación contra el covid-19 en Manizales

Capturan a presuntos delincuentes que cometían abusos sexuales en taxi

CARTAGENA