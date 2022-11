Al llegar al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, proveniente de un vuelo de Rio de Janeiro, el ingeniero Juan Ramón Camarillo fue víctima de una agresión por parte de un funcionario de Migración Colombia. Como quedó registrado en un video, el acusado le lanzó una fuerte patada y amedrentó también a la persona que grababa con su celular.

Video Testigo de la agresión a viajero en El Dorado cuenta lo que pasó antes de grabar

“Oiga, ¿por qué le pega al señor? ¿Cómo es su nombre?”, gritó Sandra Barba, como rechazo a lo que estaba sucediendo. “No me grabe”, expresó el hombre evidentemente furioso, quien le lanzó a ella un manotazo para intentar detener la grabación que hacía.

“La discusión se debe direccionar hacia el racismo estructural que existe en este país. Ese funcionario me trató de forma grosera por mi color de piel”, dijo Camarillo en un video de YouTube para aclarar el tema.

Caso de intolerancia en el aeropuerto El Dorado, se abre investigación Caso de intolerancia en el aeropuerto El Dorado, se abre investigación Agresión por parte de funcionario. Foto: Archivo particular.

¿Qué dice Migración Colombia?



Fernando García Manosalva, director de Migración Colombia, calificó como inaceptable el comportamiento del funcionario: “No corresponde con el espíritu de respeto a los derechos a la ciudadanía que fundamentan el actual gobierno ni con su compromiso con el cambio”.



Además, se comunicó con el pasajero colombiano para pedirle disculpas. La entidad y la Procuraduría iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad del señalado agresor.

(Le recomendamos: Gustavo Bolívar pidió excusas a hombre golpeado por un funcionario de Migración).

El director de @MigracionCol anunció el inicio de las investigaciones de acuerdo con la normativa vigente, inmediatamente después de que ocurrió el incidente. Así mismo, informó que su despacho se comunicó con el ciudadano agredido para ofrecerle disculpas — Migración Colombia (@MigracionCol) November 24, 2022

En cambio, el sindicato de Migración Colombia defendió a su compañero, argumentando que antes del video conocido habrían surgido, según ellos, otros hechos.



“Lo único que hizo fue responder a unas múltiples agresiones que ya había tenido anteriormente. Los compañeros están todos los días con una carga laboral altísima”, expresó Julián García, presidente del sindicato, a la cadena ‘Blu Radio’. Además, denunció una falta de personal en el aeropuerto para atender los temas migratorios, lo que, para él, estaría generando estrés en los funcionarios.

¿Qué pasó antes del video de la patada del funcionario?

Si soy yo el que le da un puñetazo, ahora estaría en una URI FACEBOOK

TWITTER

Según la versión del ingeniero Camarillo, una vez aterrizó en Bogotá intentó realizar el proceso de chequeo biométrico con las máquinas que hay en el aeropuerto para cumplir con el control migratorio. Sin embargo, estas no funcionaron, por lo que debió pedir ayuda del funcionario.



“Me atendió el señor, me preguntó si ya había hecho el sello de migración, le dije que sí y me respondió de forma grosera”, contó. Volvió a las máquinas como segundo intento, pero otra vez sin suerte.

(No deje de leer: Hombre agredido por funcionario de Migración espera que la justicia actúe).

De nuevo, arribó hasta el puesto del funcionario para insistirle en que no funcionaba; “Me preguntó si yo estaba gritando, le dije que no. Le pedí que me ayudará a buscar la solución. Me alzó la voz y yo también. Hubo intercambio de palabras y, en ese momento, me dijo que iba a llamar a la Policía”.



Se retiró del lugar e hizo otra fila para que le gestionaran en sello migratorio hasta que llegó el funcionario acompañado del supervisor, quien habló con Camarillo en tono conciliador y le habría dicho que, si se sentía vulnerado, pusiera una queja.

“En ese momento, el señor agresor me dio un puño en la cara con el cual me rompió la boca”, sentenció. “Si soy yo el que le da un puñetazo, ahora estaría en una URI”.



Sus audífonos se cayeron al piso, intentó recogerlos e irse a poner la queja, pero justo ahí, el funcionario volvió a golpearlo: “Me dio la patada que se ve el video. Me dijo que yo era un ‘gamín’”.

(Puede leer: Procuraduría investigará al funcionario que pateó a viajero en El Dorado).

Denuncian a funcionario de Migración que golpeó a viajero Un funcionario de Migración Colombia deberá responder legalmente por haber golpeado a un pasajero en el Aeropuerto Internacional El Dorado, según se aprecia en un video divulgado, entre otros, por el periodista Melquisedec Torres. Viajero agredido. Foto: Archivo particular

Dicha versión es apoyada por Sandra Barba, la persona que grabó el video, quien aseguró que el hombre estaba “furioso”. “Le pegó un puño en la cara. Empiezo a grabar, y el funcionario empezó a agredirlo verbalmente. Le dijo ‘porquería’ y le metió una patada en la espalda. Ahí ya estaba grabando y es el video que ustedes lograron ver”, dijo para el noticiero ‘Red+’.

Con el nombre del funcionario, el colombiano pondrá la denuncia ante la Fiscalía. También responsabilizó a los demás trabajadores de Migración Colombia por no controlar a su compañero. “Le pido a Migración que ponga todo el video desde que llegué”.

También puede leer:

- En video: las pruebas de Fiscalía contra policías por muerte de abusador de TM.

- Juan Daniel Oviedo revela cuál era su 'jugoso' sueldo en el Dane.

- La razón por la que Javier Hernández Bonnet no ha salido en Qatar 2022.

- Ex Señorita Colombia dice que le hicieron brujería a su hija: 'Estaba muy decaída'.

Tendencias EL TIEMPO