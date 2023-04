Los niños, cuerpo técnico y directivos de la Escuela de Fútbol de Ruitoque (Santander) fueron víctimas de los ladrones en el interior del bus que los transportaría hacia su municipio después de jugar la ‘Sincelejo Cup’.



Se trata del Torneo Nacional de Escuelas de Fútbol que se jugó en Sincelejo durante la Semana Santa, con presencia de más de 6 mil niños participantes de todo el país.

El bus de la Escuela de Fútbol se encontraba estacionado en una de las calles cerca al complejo deportivo del barrio El Cortijo de Sincelejo, donde se cumplió el Festival Nacional de Escuelas de Fútbol y, aprovechando la soledad del domingo de resurrección, los ladrones cometieron el atraco.

El informe de la Policía

El informe que entregó la Policía Nacional indica que el bus se encontraba parqueado en la avenida principal de este sector, donde dos personas en motocicleta intimidaron con un arma de fuego a uno de los pasajeros.



Se consigna en el comunicado que se trata de Leonel González, director de Escuela de Futbol Ruitoque FC, a quien despojaron de sus pertenencias, amenazando a todos los ocupantes del vehículo.



“Por estos hechos, la Policía Nacional adelanta una investigación tendiente a identificar y ubicar a los responsables para dejarlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, expresaron desde el comando central.



Funcionarios de inteligencia analizan las cámaras de seguridad ubicadas en el sector buscando identificar a las dos personas y la procedencia de la motocicleta, a través de las placas.

En Sincelejo acaban de robar las pertenencias de uno niños que viajaban en un bus, venían de Medellín a jugar un campeonato infantil.

La organización lamentó el hecho

Funcionarios de la organización del Festival Nacional de Escuelas de Fútbol ‘Sincelejo Cup’ lamentaron lo sucedido a los niños, entrenadores y directivos de la Escuela Ruitoque FC.



Leimy García, presidente de Asosucre, sobre quien recae la organización del torneo, con el apoyo de la Alcaldía de Sincelejo y el Instituto Municipal de Deportes, se pronunció indicando que son cosas que se salen de las manos y que en cualquier ciudad puede suceder.



“Asosucre lamenta lo sucedido al Club Ruitoque, de Santander, víctima del asalto una vez finalizaron los partidos correspondientes a la final. Estamos muy conmocionados por esta situación, pero no se puede empañar la fiesta dirigida a los niños y las familias en general y todo lo que se realizó positivamente durante el torneo”, dijo el presidente de Asosucre.



Señaló, además, que estarán previendo y tomando todas las acciones de seguridad que correspondan para que el próximo año estos casos no sucedan.



El equipo Ruitoque FC logró el subcampeonato en la categoría de los niños nacidos en el año 2012.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

