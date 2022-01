Después de que el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, y su equipo de trabajo demostraran que se cumple con todos los planes de contingencia para garantizar la seguridad de los espectadores, las fiestas en corralejas de Sincelejo quedaron en firme.



Así lo hicieron ante los medios de comunicación después de un requerimiento que hizo la Procuraduría General de la Nación, solicitándole al alcalde la cancelación de las festividades por no tener las más mínimas garantías de seguridad.

No había la posibilidad de emitir algún tipo de cuestionamiento sobre ya la ejecución del evento. Nos remitimos al informe del PMU

TWITTER

“En virtud de las falencias observadas durante las mesas de trabajo y los hechos ocurridos hoy (jueves), lo exhortamos para que, en su papel de garante actúe con la diligencia que su cargo demanda y suspenda inmediatamente las festividades”, le dijo la procuradora delegada, Tatiana Margarita Oñate Acosta, en un comunicado.



Por su parte el equipo jurídico de la administración municipal, en cabeza de su jefe, el abogado John Oviedo, demostró con documentos que sí se cumplía con los requisitos exigidos y que por ese motivo se otorgó el permiso a los empresarios privados para darle paso a los festejos taurinos.



“No había la posibilidad de emitir algún tipo de cuestionamiento sobre ya la ejecución del evento. Nos remitimos al informe del Puesto de Mando Unificado (PMU), en el cual no se observa ninguna recomendación, ni de la Policía de Sucre, ni de ninguno de los organismos de control, de socorro, o de atención”, indicó.



Oviedo agregó: “Luego entonces, no existe ninguna causal para que el municipio de Sincelejo pueda advertir que hay violación sobre la ejecución en el permiso. Podemos decir que hay ejecución plena del principio de legalidad del acto administrativo expedido como resolución 093 de 2022 y que por lo tanto no hay lugar para proceder a suspender las fiestas”.

La respuesta al gobernador

Me alegra mucho ver al gobernador muy preocupado con lo que pasa en Sincelejo y no con lo que pasa en el resto del departamento

TWITTER

El alcalde Andrés Gómez, de igual manera, le respondió al gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, quien también había pedido que se abstuviera de hacer las corralejas.



“Me alegra mucho ver al gobernador muy preocupado con lo que pasa en Sincelejo y no con lo que pasa en el resto del departamento, de corralejas como la de Sampués, Corozal, San Marcos, Majagual, que no tienen más de 15 días de haber terminado, con las mismas aglomeraciones”, manifestó el mandatario.



“A la señora procuradora, estamos haciendo todos los esfuerzos por una realidad que tiene Sincelejo y todo es por la reactivación económica. Aquí hay cosas que tenemos que hacer los mandatarios y es tomar decisiones, no en beneficio propio, sino respondiendo a la necesidad que tiene la ciudad”, dijo.

El tercer día de las fiestas

Para esta tarde, está prevista la realización del tercer día de las corralejas, palcos que han tenido una asistencia del ciento por ciento en sus tendidos.



De acuerdo con las autoridades en Sincelejo, los festejos marchan sin ningún contratiempo, sin problemas de seguridad y dentro de la mayor organización.



Las corralejas seguirán este sábado y el domingo, cuando culminen las celebraciones taurinas tradicionales.

Preocupación en padres de familia

De otra parte, los padres de familia comenzaron a expresar su preocupación por el pico de la pandemia por el covid-19 en la región, donde después de un mes se han registrado cuatro personas fallecidas y 292 contagiados en el último reporte de la Secretaría de Salud.



Dijeron que lo hacen porque desde el próximo lunes 24 de enero regresan a clases sus hijos en forma presencial y el pico llega precisamente en estos momentos.



“Estamos preparados y vamos a tomar todas las precauciones del caso para evitar los contagios”, dijo Jorge Luis Montero, presidente de la Asociación de Padres de Familia de colegios privados.



