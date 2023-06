Los médicos especialistas del Hospital Universitario de Sincelejo -HUS-no atenderán a sus pacientes, hasta que la entidad les cancele 17 meses de sueldos caídos que superan los 1.800 millones de pesos.



El médico Guillermo Carriazo, presidente del sindicato que reúne a los profesionales especialistas de la medicina manifestó, que la deuda se acumula desde hace varios períodos y años, hasta llegar a esta importante cifra.



La deuda es de más de $1.800 millones

Ingreso al Hospital Universitario de Sincelejo Foto: Oswaldo Rocha

El nuevo gerente hereda una de esas deudas y lo más delicado es que se va incrementando con el pasar de los meses y a pesar del interés de buscar una solución

TWITTER

Indicó que les adeudan seis meses de sueldos de año 2021, cinco meses del año 2022 y que en lo que va del año 2023 no les han cancelado el primer sueldo, lo que colmó la paciencia de los galenos.



“Esto nos tiene sumidos en un gran problema económico, es una terminación de contrato de todos los especialistas y aunque nosotros hemos venido renovando de manera sucesiva desde el año 2011, en esta ocasión llegó hasta el tope nuestra capacidad de aguante”, dijo.



Afirmó además que necesitan que les cancelen toda la deuda para poder firmar un nuevo contrato.



Recordó que se trata de una deuda que viene caminando desde años anteriores y que la va asumiendo cada gerente que es nombrado en el ente hospitalario.



Señala que a pesar de la intervención que había en el Hospital Universitario de Sincelejo, no se pudo cancelar la totalidad de la deuda, aunque la gerente interventora, Inés Loaiza Guerra hizo varios acercamientos y les canceló una importante cantidad de dinero.



“El nuevo gerente hereda una de esas deudas y lo más delicado es que se va incrementando con el pasar de los meses y a pesar del interés de buscar una solución, al Hospital Universitario no le están llegando recursos para cumplir con el pago de los sueldos”, explicó.

A partir del 1 de julio no atenderán pacientes

Vacunación en Sucre. Foto: Cortesía Secretaría de Salud Sucre

Los médicos especialistas, vinculados al sindicato, que reclaman sus sueldos corresponden a pediatras, ginecólogos, obstetras, neorucirujanos y la deuda asciende a más de 1.800 millones de pesos.



Precisó que a partir del 1 de julio no atenderán a ningún paciente por la terminación del contrato.



“Los servicios que nosotros prestamos, la gran mayoría están dirigidos a la Unidad Materno Infantil, donde se encuentran los pediatras y ginecólogos y depende de las directivas del Hospital Universitaria, la continuidad o no de los especialistas”, anotó.

Denunciaron que el ente de salud no marcha bien

Hospital Universitario de Sincelejo. Foto: Oswaldo Rocha

Personal en general vinculado al Hospital Universitario de Sincelejo denunciaron que el ente de salud no marcha bien, ya que no solamente se les adeudan sueldos a los médicos especialistas, sino a trabajadores vinculados por intermedio de cooperativas, como el caso de las auxiliares de enfermería y camilleros.



Dijeron que les adeudan hasta cuatro meses de sueldos y que no se vislumbra una solución.



De igual manera denunciaron que los insumos escasean en la entidad, que no hay suficiente sangre y hace falta gaza, algodón, reactivos y plasma.

Fusión por absorción

Hospital Universitario de Sincelejo, y sus alrededores. Foto: Oswaldo Rocha

Se trata del Hospital de Sincelejo, Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, Regional de San Marcos y el Hospital de Primer Nivel de San Juan de Betulia, que son hospitales departamentales

TWITTER

En medio de la crisis que enfrenta el Hospital Universitario de Sincelejo, el gobernador Héctor Espinosa emitió un decreto que fusiona a las Empresas Sociales del Estado con el fin de reorganizar la red hospitalaria departamental.



Indicó el secretario de salud departamental, Rodrigo Fortich Abisambra, que el objetivo es buscar una solución definitiva al problema de los hospitales que venían trabajando mal por el déficit económico que enfrentaban y en cumplimiento de los acuerdos que se hicieron con el Ministerio para cancelar todas las deudas.



“Se trata del Hospital de Sincelejo, Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, Regional de San Marcos y el Hospital de Primer Nivel de San Juan de Betulia, que son los cuatro hospitales departamentales”, dijo.



Con la medida, el Departamento asume una parte de la deuda, más una cofinanciación con la nación y se hace una fusión por absorción para no liquidar a los hospitales.

Con esta medida se espera solucionar el problema de los médicos especialistas y de los trabajadores en general de la salud en Sucre.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo