En Sincelejo, dueños de restaurantes conforman red de seguridad

Los dueños de restaurantes en Sincelejo se cansaron de las extorsiones, robos y saqueos a vehículos en sus zonas de parqueo y decidieron conformar una red de seguridad, con el apoyo de la Policía Nacional.

(Lea también: Supersalud pide razón a IPS por vacunar a cantante vallenato y esposa)

Así lo manifestaron los propietarios de estos negocios, afirmando que la situación la padecen desde hace tiempo y que de igual manera la iniciativa de la red de apoyo la venían madurando.



“La Policía y restaurantes podemos trabajar de la mano para empezar a crear un frente de seguridad que nos permita tener una comunicación más directa y de esta forma disuadir a la delincuencia que nos está afectando”, dijo Jairo Villadiego, propietario de restaurante en la llamada ‘zona rosa’ de la ciudad.



Se pudo establecer con los dueños de estos negocios que las extorsiones son constantes a los propietarios de restaurantes, el robo a los locales y a los clientes, como a los vehículos, situación que ha alejado en parte a la clientela.



“Se hizo una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico, de Gobierno y Seguridad, Policía Nacional y miembros de este gremio, donde se plantearon acciones encaminadas en fortalecer la seguridad”, dijo Leonardo Beltrán, secretario de Desarrollo Económico de Sincelejo.

Nos dan la oportunidad de encontrar alternativas de solución a diferentes fenómenos FACEBOOK

TWITTER

Explicó que se acordó organizar la red de apoyo de información para que la Policía pueda ser proactiva en materia de respuesta cuando se comuniquen desde los restaurantes y manifiesten alguna denuncia.



Indicó el funcionario que estas mesas de trabajo eran propicias para tener una retroalimentación con miembros del sector gastronómico.



“Estos espacios nos dan la oportunidad de encontrar alternativas de solución a diferentes fenómenos que se vienen presentando en este sector, especialmente la inseguridad”, señaló Beltrán.

(Le puede interesar: A prisión vigilante implicado en millonario robo a centro comercial)

Otros comerciantes

De acuerdo con otros comerciantes de la zona del mercado y el centro de Sincelejo, la misma situación de los dueños de restaurantes la enfrentan ellos con los constantes robos y en especial en lo que tiene que ver con la extorsión.



Dijeron que la inseguridad ha hecho que los clientes disminuyan en sus negocios y las pérdidas económicas son considerables.



“Muchos han tenido que cerrar sus negocios. Aquí se han unido varios fenómenos: el que tiene que ver con las medidas de pico y cédula, toque de queda y restricción del parrillero y la inseguridad, a pesar de operativos de la Policía Nacional”, dice el comerciante Elías Sánchez.



Otra denuncia llega desde la zona del mercado donde se ubican grandes depósitos, quienes serían también blanco de las extorsiones, al igual que el sector de repuestos de motocicletas.

Para el comandante del grupo Gaula en Sucre, mayor Jorge Lugo, el personal a su cargo no tiene conocimiento de estas extorsiones, porque no hay ninguna denuncia oficial.



“Se quedan en comentarios y manifestaciones a través de las redes, pero oficialmente no hay ninguna denuncia al respecto”, dijo.



Invitó a los comerciantes, dueños de negocios, restaurantes, bares, hoteles y otros más, a denunciar para ellos como entidad especializada en el tema poder actuar.

Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

Sincelejo

Más contenidos de Colombia:

- Preocupación nacional por el desabastecimiento a causa de los bloqueos

- Alcalde de Cali pide al presidente Duque que visite su ciudad

- Denuncian dos ataques a bala en Cali durante la noche