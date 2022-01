Pasadas las 3 p. m. de este miércoles 19 de enero, el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, emitió un comunicado donde se otorgaba el permiso para la realización de las fiestas en corralejas y, posteriormente, el gobernador de Sucre se pronunció pidiendo que se abstuviera de seguir con los festejos.



(Lea también: Ocupación UCI por covid-19 en Sincelejo está estable con relación a 2021)



“Desde nuestras dependencias, con injerencia en este tipo de espectáculos, se ha hecho estricto acompañamiento y exigido toda la documentación y planes de emergencia que se requieren para un evento de este tipo”, dice el comunicado de la Alcaldía de Sincelejo.

Asimismo, indica que decidieron entregarle el permiso para que se celebren las fiestas.

Cuando el comunicado se emitió, ya los palcos estaban colmados de aficionados y por lo menos 10 toros habían salido al ruedo.



Al parecer y de acuerdo con personas allegadas a los organizadores de las corralejas, desde las horas de la mañana ya tenían el permiso en sus manos, pero se esperó hasta pasadas las tres de la tarde para hacerlo público.

Piden que se abstengan

Hicimos un consejo de seguridad el 8 de enero y solicitamos que nos hicieran llegar las licencias FACEBOOK

TWITTER

Posterior al permiso para las corralejas, el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, se pronunció en contra de las celebraciones taurinas, manifestando que la administración municipal no había cumplido con los requisitos exigidos en un consejo de seguridad.



“Hicimos un consejo de seguridad el 8 de enero y solicitamos que nos hicieran llegar las licencias, los permisos, planes de contingencia, pólizas, el concepto del consejo municipal de gestión de riesgos, plan de salud de covid y la garantía de seguridad de la Policía Nacional”, dijo el mandatario departamental.



“Además de eso, los planes de protección animal para cumplir con la norma. Nos hemos quedado esperando la solicitud y, si los documentos no nos llegan, producto de que no existen estos requerimientos, le solicitamos al alcalde que se abstenga de permitir que este espectáculo se realice”, agregó.



Manifestó que está en juego la vida de mucha gente, la seguridad de otros y la protección de los animales.



“Hay bienes jurídicos en juego que tenemos que proteger y estamos esperando desde el 8 de enero los requerimientos por parte de la Alcaldía de Sincelejo”, anotó.



Se anunció que este jueves se entregarían los documentos y los festejos taurinos continuarán.

(Le puede interesar: Mueren en accidente organizador de corralejas, su esposa y un motociclista)

El día clásico de las fiestas

Son 42 años de aquella tragedia. Para nosotros los familiares de las víctimas es un momento muy doloroso FACEBOOK

TWITTER

De otra parte, se cumple este jueves el día clásico para los sincelejanos, en el marco de las fiestas, fecha tradicional donde se elige a la reina popular y en donde las corralejas para los amantes de estas celebraciones alcanza su mejor día.



Siguen, asimismo, los conciertos organizados por empresarios privados, además de los eventos gratis con artistas nacionales e internacionales por parte de la administración municipal.



Para otros, es una fecha triste, porque se recuerda aquel 20 de enero de 1980, cuando se cayeron los palcos dejando cerca de 500 muertos.



“Son 42 años de aquella tragedia. Para nosotros los familiares de las víctimas es un momento muy doloroso”, dijo Juan Carlos Vergara.



Las fiestas en el marco del 20 de enero están previstas realizarse hasta el próximo 23 del mes en curso.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más contenidos de Colombia:

- Llueven críticas a joven que se tatuó cara de Yeferson Cossio; ¿se parece?

- Polémicas afirmaciones de Isagen sobre wayús que protestan en parque eólico

- Fiscal del caso Mauricio Leal presentará pruebas en el caso Enrique Vives