Aunque la Alcaldía de Sincelejo (Sucre), expidió una resolución por medio de la cual no autorizó a la Corporación Club Sincelejo para hacer una 'mini corraleja' los días 21, 22 y 23 de diciembre, esa empresa llevó a cabo la actividad.



Y es que la Secretaría de Infraestructura municipal emitió, a través de la resolución 2903 del 22 de diciembre de 2022, un concepto negativo después de que constató que los diseños estructurales, estudio de suelo y planos de detalles aprobados por la Curaduría Urbana Primera de Sincelejo, no corresponden a lo visto en la visita de los técnicos al lugar.

De hecho, la Alcaldía de Sincelejo selló la estructura de madera. Sin embargo, los organizadores de la denominada 'minicorraleja' han desarrollado la programación desde el miércoles pasado. Este viernes 23 de diciembre es el último día del evento.

Además, la Alcaldía resaltó que la Corporación Club Sincelejo no presentó la póliza de responsabilidad civil extracontractual que exige la normatividad vigente para los eventos taurinos tipo corraleja en la ciudad de Sincelejo y que son para cubrir los riesgos de esas actividades.



Por lo anterior, el Comité de Gestión del Riesgo Municipal no aprobó el plan de contingencia presentado por los organizadores.



El pasado jueves, luego de que asistentes a las minicorralejas publicarán fotos y videos de estas en las redes sociales, la Policía envió a algunos de sus unidades a la Corporación Club Sincelejo, pero no los dejaron ingresar porque se trataba de un evento privado, en un predio también privado.



