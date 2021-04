Jóvenes de Sincelejo se desarman y buscan otra forma de vivir

Juan Pablo*, de 22 años y habitante en el barrio El Sinaí, en el oriente de Sincelejo, camina despacio. Parece tímido, pero lleva en sus manos un arma artesanal, fabricada con elementos de tubería pvc y otro usado para instalar cortinas; en el centro va amarrado un recipiente de aire comprimido que al accionarse dispara un balín, un tornillo o una bolita de cristal.

Dice que el impacto es letal, dependiendo del lugar donde la persona reciba el golpe. Ese día el artefacto hechizo fue entregado a la Policía de Convivencia y Seguridad Ciudadana, junto con otros similares, cuchillos, machetes y armas de fuego.



Juan Pablo hace parte de un grupo de 25 jóvenes, entre los 16 y los 26 años, habitantes de El Sinaí, uno de los sectores vulnerables de Sincelejo.



“Aquí en ese sector, donde falta el apoyo de los gobernantes de turno, crecí. La necesidad era grande en la casa, no teníamos agua potable, ni servicio de salud. Me tocaba salir desde niño a conseguir para poder comer”, dice.



Cuenta que en compañía de sus amigos hacía de las suyas en las calles, consumían drogas, hizo parte de las pandillas del sector, robaba con armas que fabricaba, sin que le importara lo que le sucediera.

Uno de los jóvenes entrega el arma en el marco del evento de resocialización. Foto: Oswaldo Rocha

“Las cosas cambian. Dios me regaló un hijo y ahí cambió todo. Ahora pienso diferente, quiero salir adelante, trabajar por él, andar en buenos pasos, estudiar, tener una mejor oportunidad en la vida”, indica.



Fue por eso que cuando llegó al barrio la comisaria Deisy Carrascal, quien lidera la unidad de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional con el programa ‘Amarse para no Armarse’, no lo pensó dos veces y se vinculó enseguida.



“A través del programa generamos charlas de convivencia y valores, llevamos psicólogos, ofrecemos cursos por intermedio del Sena, tenemos el apoyo de otras entidades como la Alcaldía, la Gobernación de Sucre, la Personería y el Bienestar Familiar, mostrándole a ellos otras alternativas”, manifiesta.



Junto a Juan Pablo, los otros 24 muchachos del barrio hacen parte del programa, y en una muestra agradecimiento y dando ejemplo de resocialización, entregaron las armas con las que un día cometieron actos por fuera de la ley.



“Agradecemos esta labor porque se trata de incentivar a los jóvenes, de brindarles todo el apoyo, ya que los grandes sicarios, quienes cometen los robos y actos ilegales, los delincuentes salen de estas comunidades vulnerables, todo por la falta de inversión social”, expresa.

Falta de estudio y trabajo

De la mano de la comisario Carrascal va Julio Teherán, líder del barrio, quien se ha entregado por completo para rescatar a la juventud, buscando el apoyo de las administraciones.



“Vamos a seguir luchando para que el alcalde nos ayude y los jóvenes no se pierdan. Necesitamos trabajo y estudios, muchos no terminan la escuela y no llegan a la universidad por la falta de recursos de sus padres”.



Señala que fue su hija quien lo ayudó a salir adelante, a raíz del trabajo social que hace en la Institución Educativa a la que pertenece y desde ahí con la ayuda de la Policía Nacional coloca su grano de arena.

A otros barrios

Además del barrio El Sinaí, el programa ‘Amarse para no Armarse’ comenzó a funcionar en el sector Altos del Rosario, al norte de Sincelejo, otro de los lugares vulnerables de la ciudad y La Gran Colombia, en la zona sur.



“Esto se ha convertido en un gran ejemplo y apoyo para estos chicos. Queremos acabar con las pandillas que operan en estos sectores de Sincelejo y resocializar por completo a muchos que están en el mundo de las drogas y la delincuencia”, dice Carrascal.



Para completar el programa y que se convierta en un éxito total, la Alcaldía de Sincelejo, la Policía de Sucre, la Gobernación y otras entidades se han comprometido con apoyarlo.



Las armas seguirán entregándose, el programa avanzará y se espera que en un futuro no muy lejano estos jóvenes puedan salir adelante y mostrar una cara diferente de su sector.



*Nombre cambiado

Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

Sincelejo

