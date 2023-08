Yhesia Romero Arroyo recuerda cómo tantas noches salía al patio de su casa para mirar las estrellas y esa luna sincelejana que la acompañaba en la exploración que hacía del universo en forma artesanal.



Desde este viernes está más cerca de esas estrellas, porque puede apreciarlas desde el Centro Espacial de la Nasa en Houston, Texas, Estados Unidos, hasta donde viajó con 34 niñas más escogidas de todo el país.

Ella es la primera sincelejana en aspirar y fue seleccionada entre 5 mil niñas que también querían cumplir su sueño de llegar más cerca de las estrellas.



El día anterior a su viaje no durmió y estuvo acompañada de sus padres, quienes la han apoyado en todo momento para se convierta en una mujer especial.



Ella precisamente es estudiante de la Institución Educativa para Poblaciones Especiales de Sincelejo (Inpes) y su don más especial es la inteligencia, sencillez y carisma.

La experiencia para la estudiante

Yhesia comenzó su travesía de inmersión hacia las instalaciones del Space Center de la Nasa en Houston, Texas, gracias a la Fundación She Is Astronauta, que escogió a las niñas para vivir esta experiencia única en sus vidas.



“Me he preparado a través de clases directamente del Space Center y la Fundación, empoderándonos a creer en nosotras y saber que con esfuerzo y sacrificio todo es posible”, manifestó la joven.



Sobre la agenda que desarrollará durante su estadía en Houston, la estudiante precisó: “Tenemos varias actividades, entre ellas simulación de cohetes, saber cómo funciona la estación espacial internacional, conocer a personas importantes de esta industria que me inspiran a seguir con mis sueños”.



“Aprenderé cómo funciona un hábitat lunar, la réplica de la nave Orión, que el próximo año viajará a la luna. Super contenta, porque es una experiencia única”, explicó con su amplia sonrisa.

Entre 5 mil niñas

Esta humilde joven habitante de uno de los sectores populares de Sincelejo fue escogida entre 5 mil niñas, siendo la primera estudiante de la ciudad que aplicó a la convocatoria.



Expresó que el objetivo del viaje y de la experiencia en la Nasa es empoderar a niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad, a través del emprendimiento, la educación la ciencia y la tecnología.



Cuenta que desde el día de la convocatoria supo que ese era su momento para cumplir sus sueños, aplicó y tuvo la oportunidad de ser seleccionada.



“Más que la experiencia de viajar es aprender con las clases que nos van a dar. Me enteré de la convocatoria por una publicación de noticias en Instagram y cuando me llegó el correo por primera vez me puse a llorar. Una de las cosas que quiero es estudiar ingeniería aeroespacial”, expresó.

Dice que todo se lo debe a Dios y que grandes cosas están por suceder en su vida.



“A través de esta experiencia estaré apoyando a otras niñas de Sincelejo para que puedan cumplir con sus sueños”.



“Está en mis planes y en mi mente hacer parte de la Nasa en algún momento. Es por eso que quiero estudiar esta carrera, siempre lo he dicho, voy por esto, quiero estar allá y lo voy a lograr”, manifestó.



Su regreso a Sincelejo está previsto para el 5 de septiembre. Espera culminar su último grado de bachillerato e iniciar estudios superiores en ingeniería aeroespacial.



De esta tercera misión de She Is Astronauta harán parte 35 niñas de Colombia, 14 de Perú y 12 de Ecuador.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo