La informalidad en las calles de Sincelejo llega al 70 por ciento, confirma el Dane

Las calles del centro de Sincelejo y otros sectores de la ciudad se encuentran tomados por los vendedores estacionarios y ambulantes, lo que convierte a la ciudad en una informalidad que llega al 70 por ciento.



Las imágenes están a la vista de todos y las cifras son confirmadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, entidad que recientemente emitió un informe sobre la situación que se registra en Sincelejo.



(Además: Cartagena suma 274 homicidios en lo que va de 2023, 172 casos fueron sicariato)

Ventas en andenes y calles

Facebook Twitter Linkedin

Las estadísticas indican que Sincelejo enfrenta un problema de desempleo que supera el 50 por ciento. Foto: Yuri Cortez / AFP

No hay efectiva de generación de empleo, en la ciudad no hay grandes empresas para que las personas podamos trabajar formalmente, lo que obliga a incursionar en actividades que nunca habíamos pensado FACEBOOK

TWITTER

El problema de generación de empleo en Sincelejo es uno de los factores que más inciden en la proliferación de personas dedicadas al rebusque, como medio para lograr una ganancia y poder llevar a sus hogares el alimento.



“No hay una forma efectiva de generación de empleo, en la ciudad no hay grandes empresas para que las personas podamos trabajar formalmente, lo que nos obliga a incursionar en actividades que nunca habíamos pensado realizar”, dice Fernando

Tiburcio, quien se ubica en una de las calles de Sincelejo ofreciendo refrescos.



Como Fernando son muchas las personas que enfrentan la misma situación y que hoy en día ocupan los andenes del centro de la ciudad.



(También: Santa Marta: vida nocturna se prolonga en beneficio del turismo y la economía local)



Las estadísticas indican que Sincelejo enfrenta un problema de desempleo que supera el 50 por ciento y que las administraciones departamental y municipal se convierten en las entidades que más generan empleo en Sucre.



El comercio formal que se convierte en otro de los generadores de empleo en la ciudad, se ve perjudicado por la gran cantidad de personas vendiendo frente a sus negocios, lo que se materializa en una disminución de sus ventas.



“Sin lugar a dudas que nos vemos afectados porque no hay control de las autoridades contra los vendedores estacionarios y cada día que pasa son más y más los que llegan a los andenes, los productos exhibidos en nuestros locales no se ven, muchas veces obstaculizan el paso y las ventas bajan”, señala Robiro Medina, dueño de jun local en el centro de Sincelejo.

Problema con el tráfico

Facebook Twitter Linkedin

El nivel de informalidad laboral alcanza un 60 por ciento en el país. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

Sobre la avenida San Carlos es casi que imposible transitar. El sector está invadido de almacenes de repuestos y talleres de motocicletas que utilizan andenes y la misma calle... FACEBOOK

TWITTER

Otra de las situaciones que se viene presentando en Sincelejo es el problema con el tráfico de vehículos, afectados por las carretas y ventas con sombrillas que impiden el normal paso de los carros.



La situación lleva a perjudicar además a las personas, porque tienen que salir a las calles para caminar y son atropellados.



Dicen conductores de carros, que a esta situación se suma que las motocicletas se parquean a lado y lado de las calles sin el control de los agentes de tránsito.



(Le puede interesar: Posible caída del ‘Caicedismo’ en estrados: CNE investiga a candidato a gobernación)



“Sobre la avenida San Carlos es casi que imposible transitar. El sector está invadido de almacenes de repuestos y talleres de motocicletas que utilizan andenes y la misma calle y en horas de la noche son los negocios de comidas rápidas los que apoderan de la vía”, indica Jesús Atencio.



Otras situaciones se presentan en los separadores de las avenidas donde se ofrecen comidas, artesanías, venta de frutas y camiones que se estacionan para dejar sus productos.



Lo mismo ocurre en el mercado local, donde los camiones de carga se apoderan de los alrededores del lugar ocasionando un problema.



La administración municipal ha manifestado que se buscan las estrategias para solucionar la problemática y que se han hecho mesas de trabajo con los comerciantes y la presencia de la Policía Nacional.



Mientras tanto Sincelejo se sumerge en la informalidad y el caos total.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo