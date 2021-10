Sincelejo: 70 % de estudiantes perderían el año por fracaso de virtualidad

Marcos Bertel, rector del Instituto Técnico Industrial ‘Antonio Prieto’ (ITI), de Sincelejo, denunció el fracaso del proceso de virtualidad para los estudiantes, lo que está llevando al 70 por ciento de los alumnos a perder el año escolar.



De acuerdo con el docente, su opinión es compartida por los demás directores de Instituciones Educativas de la ciudad, quienes manifestaron en la entrega de informes del tercer periodo que el resumen general era una ‘mortalidad salvaje’.



(Lea también: Hasta policías administrativos patrullan en Sincelejo)

El estudio por intermedio de la virtualidad fue implementado en Colombia, a raíz de la pandemia ocasionada por el covid-19.



“Al cerrar el tercer periodo académico, llevamos el 70 por ciento de la población estudiantil con el año perdido. Estudiantes que sobrepasan las tres, cuatro, cinco, seis y hasta más áreas perdidas”, dijo el profesor Marcos Bertel.

Llamado a las aulas

Asimismo, indica que la situación lo obliga a hacer un llamado a la presencialidad total en las clases, con el apoyo de los padres de familia para buscar un proceso de flexibilización y hacer una nivelación con los estudiantes, incluido el cuarto periodo.



“Tenemos la intención con el regreso de los alumnos a los salones de clases lograr que nuestros estudiantes se recuperen, porque literalmente han abandonado la virtualidad”, manifiesta.



Explica que los estudiantes prenden el computador -quienes lo tienen-, dejan el monitor abierto y el maestro, quien comienza las clases con 10 alumnos, termina con dos y en ocasiones con ninguno.



“Ellos abandonan la clase y el educador se conecta con los estudiantes que pueden y quienes no lo hacen sacan la excusa, que no tienen internet, que se les dañó el computador y el celular, que se les acabó la recarga y no entran al proceso virtual”.

(Le puede interesar: Sincelejo, entre las ciudades más competitivas del país)

Sin ayudas del Gobierno

Comenta, además, que el Gobierno Nacional tampoco les dio a los estudiantes las herramientas necesarias para acceder al proceso con calidad.



“No les dio un celular, recargas, una tablet, computador, nada, y para mayor problema, en la gran mayoría de las ocasiones, ante la situación económica de los padres de familia, sin tener conectividad, lo que condujo al niño a abandonar el estudio”, expresó.



Dice que, a lo mejor, muchos de los estudiantes piensan que al final del año lectivo los profesores los van a pasar al siguiente nivel sin importar su rendimiento.

Única herramienta

Insistió en el tema de la presencialidad como única herramienta para que los estudiantes no pierdan el año escolar, para lo cual indicó que las Instituciones Educativas se han preparado con todos los elementos de bioseguridad.



“Todo esto lo conservamos, los lavamanos, tapabocas, gel, acondicionamiento de los salones, baterías sanitarias, todo lo que exige la resolución 777 y estamos cumpliendo con todas las exigencias”.



Recalcó que la situación se presenta en casi todas las Instituciones Educativas de Sincelejo, de Sucre, cree que hasta de Colombia, con mayor énfasis en las zonas rurales donde no hay conectividad a internet.



Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

Sincelejo

