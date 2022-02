Arturo Álvarez, presidente de la Asociación de Educadores (Asodes), denunció que los alumnos en Sincelejo, Sucre, y sus zonas rurales reciben clases en el suelo, situación a la cual le atribuyó el nombre de "coronasillas".



"Después de escuchar las evaluaciones de padres de familia, alumnos y profesores de cada una de las Instituciones Educativas de Sincelejo, denunciamos ante la opinión pública las pésimas condiciones en las cuales reciben clases los estudiantes: niños tirados en el suelo por falta de sillas", dijo inicialmente el profesor Arturo Álvarez.



Álvarez señaló que hay instituciones que siguen en alternancia por la falta de las sillas. Según él, "coronasillas 2022", haciendo alusión a la pandemia del coronavirus. Además, hay instituciones con salones a punto de caerles el techo a los estudiantes y docentes, aulas con tantos agujeros que los niños tienen que abrir paraguas dentro de los salones.



"Maestros que se quejan porque a la fecha no han recibido marcadores y hay otras donde no existe ningún protocolo de bioseguridad contra el covid-19. Es una situación inconcebible después de dos años de actividad escolar no presencial. Es un tiempo suficiente para que la administración municipal activara un plan de adecuación y dignificación de la educación, pero no fue así", manifestó el líder sindical.



En adición, Álvarez aseguró que "los colegios están destartalados, sin alimentación escolar, con transporte escolar inexistente. La administración municipal se ha vuelto solamente discurso, donde las funcionarios no asumen su papel como administradores públicos para el análisis y resolución de los problemas”, anotó.



Finalmente, el líder sindical convocó a los padres de familia y a los estudiantes a realizar un plantó el próximo 24 de febrero frente a la sede de la administración municipal.

Baños de algunos colegios en Sincelejo Foto: archivo particular

Entrega de sillas

El secretario de educación de Sincelejo, Álvaro Hoyos, dijo que alrededor de 5.440 pupitres individuales llegarán a 136 aulas de 26 sedes administrativas que responderán a las necesidades de los estudiantes de primaria y bachillerato, además de sillas y mesas técnicas para la etapa preescolar.



El funcionario indicó que la producción de la silletería se ha demorado y llegará a Sincelejo en el mes de marzo. "Estoy pidiéndole a toda la comunidad educativa en general de Sincelejo, en Instituciones donde tenemos dificultades para el retorno a clases por falta de sillas, que nos tengan un poco de paciencia", manifestó.



Hoyos anunció que se reunirá con los rectores de todas las instituciones educativas para conocer de primera mano cuáles son las necesidades prioritarias para atender a los estudiantes, incluyendo todo el tema de la bioseguridad.



Por su parte, el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, precisó que se harán inversiones en infraestructura en diferentes Instituciones, donde se incluye las ubicadas en la zona rural.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

