En Santa Marta inició vacunación... sin fotos ni actos protocolarios

En Santa Marta no hubo fotografías oficiales ni acto protocolario en el inicio de la vacunación contra el covid-19 que tuvo lugar este viernes 19 de febrero en la clínica La Milagrosa.



En la aplicación de la primera dosis que se llevó a cabo a puerta cerrada, solo estuvieron presente Julián Fernández, jefe de Epidemiología del Ministerio salud y el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Diaz Granados, quien fue delegado por Presidencia para la entrega formal del biológico al Gobierno Distrital y Departamental.



(En contexto: La crisis económica del hospital donde se aplicó primera vacuna covid)

Ni el Gobernador de Magdalena, Carlos Carlos Caicedo ni la Alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson asistieron o encargaron a algún representante a que recibiera a este funcionario nacional, al considerar que la presencia de Diaz Granados en la ciudad era una ofensa y humillación.



De hecho, Caicedo desde que se enteró que sería el ex alcalde de Santa Marta Juan Pablo Diaz Granados el que asistiría del Gobierno Nacional para dar apertura a la vacunación en Magdalena, expresó que no participaría de lo que a su parecer era un “show politiquero”.



(En contexto: Estas han sido las polémicas de las primeras jornadas de vacunación)

Presentación del plan de vacunación nacional para Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena

El viceministro de Relaciones Políticas en las declaraciones que entregó a los medios de comunicación, lamentó la actitud de los mandatarios del departamento por poner por encima las diferencias ideológicas y políticas que lo que representa esta nueva etapa en la lucha para superar el coronavirus.



Confirmó que la Nación le extendió la invitación a la Alcaldesa y Gobernador al lugar donde se aplicaría la primera dosis; sin embargo, no hubo respuesta.



“Esperamos que la madurez y el sentido de responsabilidad impere en esta etapa crucial que nos convoca y logremos superar un mal común por el virus”, manifestó Juan Pablo Diaz Granados, quien ratificó el deseo de la Presidencia Nacional de apoyar al Departamento de Magdalena cuando lo necesite en el desarrollo del programa de vacunación contra el covid-19.



(Lo invitamos a leer más noticias en Colombia: Vendía tamales y hoy tiene pizzerías que venden 10 mil millones)

Esperamos que la madurez y el sentido de responsabilidad impere en esta etapa crucial que nos convoca y logremos superar un mal común por el virus FACEBOOK

TWITTER

El funcionario del orden nacional, aclaró que su visita a Santa Marta, tenía el único propósito de garantizar el proceso desde el punto de vista técnico de seguridad y custodia de las vacunas junto con la Policía y entidades de salud.



“Debemos supervisar que la ruta de las dosis que salen de Bogotá con destino que a los ultracongeladores en las regiones se cumpla acabildad, eso hicimos además de verificar las condiciones de las clínicas; ahora lo que prosigue es estar pendiente que se respeten las órdenes de priorización de vacunados bajo los criterios establecidos”, agregó el viceministro.



En ese sentido, entregó un parte de tranquilidad respecto al proceso que según indicó se realizó en esta ciudad con completa normalidad.



“No vinimos a entregar las vacunas a una persona, sino a una población. Podemos decir que cumplimos con el cometido de la Presidencia”, puntualizó.

Debemos supervisar que la ruta de las dosis que salen de Bogotá con destino que a los ultracongeladores en las regiones se cumpla acabildad... FACEBOOK

TWITTER

La primera vacunada

Marcia Blandón, una auxiliar de enfermería afrodescendiente de la clínica La Milagrosa, fue la primera vacunada en este departamento.



La mujer se mostró emocionada y orgullosa de recibir la dosis que ella mismo definió como el primer paso para ganarle la más dura batalla que han podido enfrentar los profesionales de la salud en el mundo.



“Cuando me dijeron que era la primera, no me lo podía creer, es un honor que me escogieran a mí para representar a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas”, dijo Marcia.



Esta enfermera auxiliar de 44 años afirma que no tuvo miedo en la aplicación de la vacuna, que confía plenamente en la ciencia y que estos avances ayudarán para terminar con la pesadilla del covid-19.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv