'Sigo creyendo en el potencial de la bella Cartagena', Tcherassi

Luego del anuncio de la desvinculación de la marca Tcherassi Hotel + Spa de los dos edificios que ocupaba en Cartagena, en medio de la crisis económica que deja el coronavirus en el sector turístico, en dialogo con EL TIEMPO, la diseñadora barranquillera mira con optimismo el futuro de su marca y el potencial turístico de la Ciudad Heroica.



“El contrato de licencia de la marca coincidencialmente se venció el 30 de abril y no fue renovado. Los hoteles abrirán cuando todo regrese a la normalidad con otro nombre y otra visión”, le dijo a este diario Silvia Tcherassi.

Sobre el futuro inmediato de las dos edificaciones donde operaban sus hoteles en Cartagena y la marca que los regirá a partir de ahora, señaló: “El nombre dependerá de las decisiones que tomen los socios del proyecto”.



En un comunicado de prensa hecho público el pasado fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, la galardonada diseñadora había dicho:



“Tcherassi Hoteles sigue siendo un componente importante de nuestro universo de marca y se espera desarrollar nuevos proyectos en el futuro”.

Un anuncio de Tcherassi Hotels… pic.twitter.com/wx8BBsvEIN — Silvia Tcherassi (@SilviaTcherassi) July 31, 2020

En Cartagena, Tcherassi había abierto su primer hotel en el año 2009, en las instalaciones de una vieja casona. En el 2016 la diseñadora había abierto un segundo hotel, en esta oportunidad bajo el concepto de SPA. Ambos proyectos habían sido celebrados y premiados internacionalmente.



El Centro Histórico de Cartagena y toda la ciudad están cerrados al turismo desde el pasado 17 de marzo. Los hoteles y todo el sector se encuentra clausurado con el fin de combatir la pandemia.

(Lea también: Corte ordenó detención de Uribe porque podría obstruir la justicia)

El jardín interior del Tcherassi Hotel Spa en Cartagena ofrecía un espacio fresco. Foto: Cortesía de oxoHotel

Cartagena espera un pronto regreso de la marca

La apertura de Tcherassi Hotel en la última década es considerada uno de los factores que contribuyeron a la consolidación de Cartagena como destino internacional.



La marca internacional le otorgó a la oferta turística de la Ciudad Heroica un componente de glamour y sofisticación que fue celebrado por medios internacionales prestigiosos como Vogue, Financial Times, Forbes, The New York Times y Architectural Digest.

(También le puede interesar: Sectores políticos reaccionan a medida de aseguramiento a Álvaro Uribe)

Sigo creyendo en el potencial de la bella Cartagena y de Colombia como destino internacional de alto nivel, y en nuestra industria del turismo que tanto beneficio le trae al país FACEBOOK

TWITTER

La marca Tcherassi no se detiene en el mundo de la moda

Sobre las operaciones de su marca en el planeta, en medio de la pandemia, la diseñadora señaló:



“Nuestra operación en Colombia e internacional no ha parado. Las boutiques de Europa y Estados Unidos ya están abiertas y las once Boutiques de Colombia se han ido abriendo en la medida que se han levantado las restricciones. Bogotá y Cartagena abrirán en los próximos días. Durante la pandemia, relanzamos nuestra operación online y ha sido totalmente exitosa”,



Pese a la salida repentina de la marca del Corralito de Piedra Tcherassi promete regresar.



“Sigo creyendo en el potencial de la bella Cartagena y de Colombia como destino internacional de alto nivel y en nuestra industria del turismo que tanto beneficio le trae al país y a miles de familias. Espero seguir desarrollando proyectos de hotelería y propiedad raíz en el futuro”, concluye la barranquillera, hoy radicada en Miami (EE.UU).

También lo invitamos a leer:

¿Qué va a pasar con la curul de Uribe en el Senado?

Tras fuerte explosión, Beirut es declarada 'zona de desastre'

Decisión contra Uribe, la causa de cacerolazos y caravanas en Bogotá

JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas