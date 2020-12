Duro relato de víctima en accidente que involucra al papá de Silvestre

La salud de Alejandro Nieves, el labriego de 47 años que resultó herido en un accidente de tránsito que involucra al papá de Silvestre Dangond, sigue complicándose.

“Mire las condiciones en las que me dejó. Lo que quiero es que este señor se presente, no me han colaborado”, relata en un video en el cual muestra la situación en la que se encuentra.



En el video que circula en las redes desde la noche de este miércoles, se aprecia al hombre convaleciente en una cama de la Clínica Santa Isabel de Valledupar, donde fue ingresado tras las graves fracturas en el cuerpo que presuntamente le causó William Dangond.



“Yo no culpo a Silvestre, sino al señor que fue el que me produjo este accidente; que se presente, que mire las condiciones en las que me dejó. No tengo cómo hacerme las cirugías de las fracturas que me causó, que se haga justicia”, precisó Nieves.

#Valledupar | Víctima de accidente que involucra al papá de Silvestre Dangond muestra las condiciones en las que se encuentra y pide al responsable que responda.



Yuli Ramírez, esposa del afectado, también manifestó la falta de apoyo durante el tiempo de hospitalización en que ha permanecido su pareja.



“Tuve contacto con el señor Fabio Torres, me hizo acompañamiento de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Me dejó el número de teléfono, igualmente en ningún momento me ha dado ninguna ayuda de ninguna de las partes”, explicó Ramírez al referirse a la persona que enviaron de parte de Dangond.



Añadió: “Lo que necesitamos es que nos ayuden con su salud y respondan por el accidente que hizo. Les pido esa colaboración”.

Desde el pasado 27 de diciembre, los familiares de Nieves vienen reclamando a Dangond por los pagos de los gastos médicos, ya que según ellos, hasta la fecha la EPS Asmet Salud, a la cual está afiliado, no ha autorizado a la Clínica Santa Isabel procedimientos médicos que se requieren, por falta de un convenio.



“Desde el 11 de diciembre, esa EPS le niega la atención en esa clínica. Se le debe practicar un Tac de pelvis con reconstrucción 3D por fractura. Esta intervención, requiere un paquete quirúrgico por valor de 28 millones 500 mil pesos. Además, deberán intervenirle en el mismo miembro inferior izquierdo un procedimiento con carácter urgente”, aseguró Sigifredo Nieves Martínez, hermano de la víctima.



Recalcó que no tienen recursos económicos para asumir estos gastos, por lo que solicitó a Dangond responder por estos procedimientos médicos.

“El problema, además, es que inicialmente la atención que le prestaron la cubrió el Adres. Pero hace poco nos entregaron un reporte de consultas y valoraciones realizadas durante estos 14 días por un valor de $ 41.776.958, esto con corte de 25 de diciembre, indicando que el paciente se encuentra como particular. Si no entregamos este dinero, no entregan al paciente”.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar