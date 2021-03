Jamás te vamos a olvidar: Silvestre Dangond a Jorge Oñate, su padrino

El cantante Silvestre Dangond ha hablado poco tras la muerte de Jorge Oñate, su padrino, quien falleció este domingo en la madrugada en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.



Pero en el homenaje que se le realizó a Oñate en La Paz, Cesar, Dangond se animó a cantarle a 'El Jilguero de América'.



"Para mí estar acá despidiendo a mi padrino, solamente tengo unas cortas palabras que decir: Así no era, pensé que Dios me lo iba a regalar por muchos años más, pero aquí estamos padrino. Jamás te vamos a olvidar. Y te quiero recordar y despedir con esta canción", comentó, con tristeza, el cante Silvestre Dangond, quien posteriormente entonó 'El Jilguero', del compositor Emiliano Zuleta.



"En un pueblito cerquita al valle

Nació un muchacho con una estrella

Con el prodigio de una voz muy bella

que en el mundo no la tiene nadie”



Dangond y Oñate tenían una relación muy cercana. El mundo musical los mantenía unidos. Por eso, la presentación de Silvestre era una de las más esperadas y fue una de las más emotivas del evento.



"Al Jilguero identifico porque su cantar se oye

Al Jilguero identifico porque su cantar se oye

Solamente a mi tío Poncho, yo lo comparto con Jorge", cantó Dangond.



"Muchas gracias. Vuela alto Jilguero, vuela alto", remató Dangond.



Hasta antes de este evento, el único comentario que había hecho Dangond tras la muerte de su padrino había sido a través de su cuenta de Twitter.



"Así no era! Pero toca aceptar, ahora es cuando comienzas a volar más alto Jilguero", escribió el su cuenta de Twitter este domingo.



