Silvestre Dangond, célebre cantante de música vallenata, sigue sin pagar los 188 millones de pesos correspondiente a la condena que le fue impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo y confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar, como indemnización a José Luís Jurado Baleta, quien resultó herido en un concierto del artista en Valledupar.



Holmes Rodríguez Araque, abogado del demandante, aseguró que el artista se mantiene en silencio sobre este tema a pesar de la cuenta enviada por diferentes medios.



(En contexto: Millonaria indemnización a herido en concierto de Silvestre Dangond)

“Enviamos la cuenta a través de su representante, Carlos Bloom, y al bufete del doctor (Abelardo) De la Espriella, quien lleva el caso. Lo hicimos a través de un correo electrónico y certificado, pero hasta ahora no hemos tenido comunicación alguna sobre el pago”, recalcó el jurista.



El abogado argumentó que esperan llegar a un acuerdo con el ídolo musical ya que la deuda podría aumentar a raíz de los intereses moratorios de la misma.



“Mi cliente me ha preguntado si he tenido acercamiento con el artista, para saber si tiene la intención de pagar la condena. Esta suma va creciendo ya que la sentencia sigue generando intereses moratorios”, detalló Rodríguez.



(Le puede interesar: Volvió a temblar en Colombia: tuvo una magnitud de 4,9)



En este mismo contexto explicó el apoderado del demandante que el problema debió resolverse en la audiencia post fallo que se hizo en el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar antes de surtirse la apelación de la sentencia de primera instancia.



“Aclaro que no se trata de ninguna persecución contra el artista. Lo ideal sería que se pagara sin necesidad de acudir al Ejecutivo que se puede presentar dentro de los 10 meses siguientes a la presentación de la cuenta de cobro”, subrayó el abogado.



(En otras noticias: La historia del hombre en Medellín que construyó su casa en un árbol)



Esta misma condena cobija también a la Alcaldía de Valledupar, Policía Nacional y al Ministerio de Defensa Nacional, que también deberán pagar la misma suma que el artista.

Los disturbios en el concierto

Los hechos se remontan al 2 de septiembre de 2011, cuando el joven se desempeñaba como ayudante de logístico durante un concierto discográfico del lanzamiento del álbum musical de la arista ‘No me compares con Nadie’, realizado en el parque de la Leyenda Vallenata, de la capital del Cesar.



En el marco de este evento se presentaron algunos disturbios, al parecer, porque algunos fanáticos del cantante no pudieron ingresar al escenario, lo que generó una confrontación entre los seguidores y miembros de la fuerza pública que se encontraban resguardando este certamen.



Como resultado de este incidente, Jurado Baleta recibió un impacto en la cabeza con una piedra, que le produjo un trauma craneoencefálico, por lo que fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Laura Daniela de Valledupar.



(Siga leyendo: Los colombianos que llevan 120 viajes en 5 años y les pagan por hacerlos)



Dada la gravedad de su salud, el joven permaneció en estado de coma por un periodo prolongado, lo que derivó, pérdida progresiva de sus facultades mentales y motoras.



A raíz de las secuelas que le dejó esta lesión, este debe recibir constantemente cuidados y servicios de urgencias, al igual que consultas de neurología y neurocirugía.



Cabe resaltar que la decisión del Tribunal también deberán ser reparados Glinis Baleta Martínez, madre del joven afectado, así como otros miembros de su familia.



(En otras noticias: Al puerto de Buenaventura llegó el buque más grande de contenedores)



Este medio intentó comunicarse con el abogado del artista para conocer su posición frente a este tema, pero no hubo respuesta.



Ludys Ovalle Jácome

Para El Tiempo

Valledupar