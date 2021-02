‘Lo mataron de forma cruel’: hermana de joven peruano

La familia Cántaro Tolentino no sale del asombro de saber que el menor de la casa, Silvano, de tan solo 19 años, fue asesinado cruelmente tras ser lanzado de un puente en Colombia.



Silvano, cuenta su hermana Janeth, llegó al país con el sueño de lograr un negocio y mejorar su economía: comprar ropa barata en Medellín y venderla en Lima, Perú, y se dejó engañar de un joven colombiano, de quien tan solo conocen que se llama 'Andrés'.



Su muerte fue conocida tras un video en Tik Tok y que, a las pocas horas se difundió en todas las redes sociales y plataformas. En el mismo se evidencia como dos hombres, al parecer de nacionalidad venezolana, lanzan a Silvano desde un puente.



En el video se escucha cuando el joven dice: “Soy de Perú, de Huánuco”, al ser intimidado por los atacantes. Luego, un hombre, sin mediar más palabras, lo toma de las piernas y lo lanza. Otro hombre, al fondo, dice: “Bórralo, se murió”.



El sábado, la Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo en el fondo de un abismo en el kilómetro 123 entre el corregimiento de Mojarras y la vereda el Cocal, municipio de Mercaderes, en el Cauca.



Sus hermanos, Janeth y Jhon, reconocieron el cuerpo de Silvano en el Instituto de Medicina Legal del Cauca el domingo. "Es él, lo reconocemos por un tatuaje que tiene en el tobillo (dos manos y un mundo)", cuenta Janeth.



La mujer, de 24 años, agradece a las autoridades colombianas y peruanas por el apoyo que han dado a la búsqueda de su hermano, pero les pide continuar con las investigaciones: “Pedimos que se haga justicia, que su muerte no quede impune”, dice Janeth desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, de retorno a Perú.



"Lo único que se tiene como prueba es el video, se piensa que son venezolanos. Aunque nos vamos agradecidos por encontrarlo, queda una gran tarea que es seguir buscando a los culpables y que paguen por lo que hicieron", agrega.



Silvano era el menor de cuatro hermanos. Janeth, tiene 24 años; Jhon, 27 y Amelia, 22. Son originarios de la ciudad de Huánuco, en Perú. "Él era una persona responsable, honrada, con ganas de salir adelante y con sueños como todo joven. Lo mataron de forma cruel, no tiene nombre lo que le hicieron", reclama.





Viaje a Colombia

Silvano Oblitas Cántaro, de 19 años buscaba alternativas económicas para ayudar a su familia. Foto: Archivo particular

"Desconocemos las personas con las que viajó, solo sabemos que hay un hombre colombiano que se llama Andrés", cuenta Janeth.



Durante las primeras semanas de enero, Silvano le dijo a su familia que quería viajar a Colombia para hacer un negocio y de paso conocer el país. "Su sueño, desde pequeño, fue conocer Colombia, decía que quería ir a Cartagena a Medellín. Era muy fanático de este país. Aprovechó que tenía unas vacaciones del trabajo y que un amigo en Lima, llamado Andrés lo iba a acompañar", recuerda la joven.



Janeth señala que su hermano les dijo que había llegado la oportunidad de viajar: "Nosotros estábamos preocupados y le decíamos que no viajara, pero no nos escuchó. Él seguía insistiendo que era su sueño"



Los hermanos creen que Silvano llegó a Colombia el 26 de enero por la frontera con Ecuador. "A su llegada, nos envió un video riendo y saludando. Él tenía pocos ahorros, se sabe que viajó en bus y luego, cruzó la frontera por Ecuador", dice.



Una semana después, el 8 de febrero, Silvano llamó a su familia a través de WhatsApp para decirles que necesitaba que le enviaran dinero para regresar. "Nos dijo que estaba en Medellín, que había peleado con Andrés y que estaba solo. Me llama desesperado pidiendo que le reuniera urgentemente dinero para su regreso, que no sabía qué hacer", recuerda Janeth.



Esa tarde, después de hablar con Silvano, Janeth reúne dinero con familiares, vecinos y amigos. Al día siguiente, intenta contactarlo nuevamente por WhatsApp, pero no le contesta y su número estaba inactivo. Desde ese 9 de febrero comienza el calvario de la familia Cántaro Tolentino para encontrarlo.



Cinco días después, una vecina llega a su casa y le dice que cree haber visto a su Silvano en un video. "Era el video de Tik Tok. Yo creía que era una broma no me imaginaba que fuera posible. Era mi hermano, su voz, su cara, su ropa, sus gestos. No había duda que era él", recalca.

Joven peruano lanzado desde un puente. Foto: Tomado de video.

Cuenta que a la hora de verlo en Tik Tok, se hizo viral en todas las redes y la comunidad en Huánuco y Lima, donde trabajaba su hermano como cotero, empezó a llamarla y a pedirle a las autoridades peruanas que investigaran.



Su muerte llevó a movilizaciones en varias ciudades de Perú reclamando justicia y desde Colombia, las autoridades activaron el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero.

Hermanos de Silvano Oblitas Cántaro Tolentino. Foto: Archivo familiar



Janeth y Jhon viajaron este miércoles de regreso a Perú y están pendientes de la repatriación del cuerpo de su hermano.



"Sabemos que no lo tendremos de nuevo con nosotros, la única esperanza es saber por qué le hicieron eso. Que este crimen no quede impune", puntualiza.



ANGY ALVARADO

ELTIEMPO.COM

vivrod@eltiempo.com

Twitter: @angyalvarador

