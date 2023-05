El futuro del peaje de Turbaco, Bolívar sigue siendo incierto, la comunidad se mantiene en la radical decisión de no permitir que se reanude el cobro y que esas casetas sean reubicadas a otra zona, donde finalmente serán invertidos los recursos por parte de la concesión Ruta Caribe.



Las inquietudes se han generado en los últimos días, por las fechas anunciadas por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, que si bien son postergadas, la comunidad y el Comité No Más Peajes reiteran la necesidad de definir por parte del gobierno, cuál será la decisión definitiva.

El martes 30 de mayo, luego que se anunciaran protestas, porque sería la fecha en la que se levantaría nuevamente las talanquera, se logró una nueva reunión entre la ANI y el comité. Ahí la Agencia anunció que se mantiene la suspensión del cobro de peajes en la caseta ubicada en la carretera Troncal de Occidente a la altura del municipio de Turbaco, Bolívar.



Los voceros del comité, le contaron a EL TIEMPO, que a través de un correo electrónico les fue notificado que, las talanqueras se permanecerán arriba mientras continúan las mesas de dialogo con el Ministerio de Transporte y la ANI.



El gobernador de Bolívar, Vicente Blel hizo un llamado al Gobierno desde sus redes sociales, pidió que se tuviera en cuenta las complicaciones que traen las protestas en tema de orden público.



"La preservación del orden público y el bienestar de los ciudadanos prevalecen por encima de acciones que en este momento no ofrecen una solución definitiva a la problemática", indicó Blel desde su cuenta en Twitter.

Insistimos a @MinTransporteCo la necesidad de mantener las talanqueras arriba en el peaje de Turbaco hasta tanto se defina una alternativa viable que garantice la tranquilidad de los habitantes de los municipios y barrios vecinos. — Vicente Antonio Blel Scaff (@vablelscaff) May 30, 2023

Un vocero de la comisión que hace oposición a los peajes, el abogado Héctor Pérez Fernández advierte que las caseta ubicada a cinco minutos de Cartagena serían ilegal, porque el actual contrato de concesión, no tuvo en cuenta el fallo C149 de 2010 de la Corte Constitucional



“Ese fallo se declaró inexequible el artículo 79 del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, el cual determinaba que se podían adelantar macroproyectos en todo el país sin tener en cuenta a las autoridades locales”, Explicó Pérezz Fernandez.

Según el abogado Pérez, el nuevo contrato firmado en septiembre de 2021, no tuvo en cuenta a la Alcaldía y al Concejo de Turbaco.



“La Corte dijo que debían tenerlos en cuenta porque el Plan de Ordenamiento Territorial y el uso del suelo dependía de las autoridades locales y no del Gobierno Nacional. Al no cumplir con eso, el nuevo contrato está viciado de nulidad”, aseveró Héctor Pérez.

Esta es la tercera prorroga que hace el Gobierno Nacional a la suspensión del cobro del peaje en Turbaco, Bolívar.

