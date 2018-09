Sigue la polémica por negocios en uso de suelo no conforme en Pereira

Hace unas semanas y tras varios años de lucha de una veeduría porque eso sucediera, la Alcaldía de Pereira selló La Iguana, un bar que funcionaba en un lugar, en el centro de la ciudad, donde no podía estar.

Ese hecho pone nuevamente sobre el tapete el tema de los establecimientos comerciales de la ciudad que fueron abiertos en el lugar equivocado.



El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, Jorge Iván Ramírez, afirmó que en “una alianza con la administración (municipal) hemos tratado de persuadir a los empresarios para que no abran establecimientos donde no tienen uso de suelo” y, según él, les ha dado resultado: “hace cuatro o cinco años 200 establecimientos se abrían al año sin las condiciones de uso de suelo, hoy esa cifra ha venido decreciendo, son unos 70 u 80”.

Sin embargo, Ramírez señaló que “los empresarios siguen arriesgándose sin necesidad a abrir establecimientos donde no tienen uso de suelo” y que “en la Cámara les hacemos firmar un documento donde queda constancia de que la entidad consultó el Plan de Ordenamiento Territorial y les informó que el establecimiento no puede funcionar en ese lugar”.



No obstante, Ramírez admitió que la administración municipal cierra muy pocos establecimientos comerciales por uso de suelo no conforme.



Ómar Buitrago, presidente de la veeduría Muchoruido.centro, que vela porque se respete el derecho de los ciudadanos al descanso, tiene otra opinión al respecto. Dice que la situación está fuera de control. “Aquí se inventaron el cuento de que firman ese documento (al que se refirió el presidente de la Cámara), que la administración después cierra. Después de que abren es muy difícil que los cierren, ya es un hecho cumplido”.

Buitrago comentó que, por ejemplo, para los casos de apertura de establecimientos, la Cámara de Comercio de Manizales y la Secretaría de Planeación municipal, se apoyan entre sí. “La Cámara oficia a Planeación, que los martes y jueves tiene un equipo de trabajo que sale al terreno y mira si es posible la apertura del establecimiento. Aquí Planeación y la Secretaría de Gobierno no tienen personal para eso”, aseveró.



Olga Patricia Rubio, gerente nacional de simplificación de trámites de Confecámaras, explicó que las Cámaras de Comercio hacen una actividad declarativa y no constitutiva y por eso no se pueden abstener de otorgar el registro mercantil. “En el concepto de libre empresa, que define la Constitución Política, siempre está la posibilidad de que las empresas se conformen y a lo largo de su nacimiento y consolidación cumplan con las condiciones”.



Rubio agregó que a través del proyecto de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), que se implementará en las Cámaras, “este tipo de problemas se mitigan. Al momento del nacimiento de la empresa, hay más información, hay mejor orientación y se le comparte al empresario las normas que debe cumplir en el ejercicio de su actividad”.



