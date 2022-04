La imprudencia de los conductores de motocicletas en las zonas rurales del Magdalena no tiene límites. En las últimas horas fue grabado por cámaras de celular, un vehículo de este tipo en el que se transportaban un total de siete personas.



El hecho calificado de insólito ocurrió en vía que comunica a El Banco, Magdalena, con el municipio de Chimichagua, en el Cesar.

El video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra a un grupo de personas sentadas, de pie y hasta con medio cuerpo en el aire transportándose en una moto sin ninguna protección.



Las personas quedaron sorprendidas por la capacidad e irresponsabilidad del conductor que violaba todas las normas de tránsito y exponía su vida y la de sus acompañantes.



El video grabado por uno de los tantos testigos, se volvió viral en las redes sociales, y de inmediato generó reacciones de burla y llamados de atención.



Las autoridades de Magdalena buscan identificar a este conductor para aplicarle la respectiva sanción.



Cabe recordar, que en repetidas ocasiones tránsito ha recomendado a los motociclistas no solo respetar las normas, sino acatar las medidas de protección para evitar accidentes.

Roger Urieles

Para EL Tiempo Santa Marta

@rogeruv