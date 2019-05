Se cumplen 7 meses sin una pista de dos niños desaparecidos en Minca

Han pasado siete meses desde aquel lamentable 28 de octubre del 2018, cuando en cuestión de segundos desapareció de la sala de su casa Alit David Sanchez, de 2 años, en el corregimiento de Minca, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Su madre, Karen Maldonado, conserva toda la ropa del pequeño doblada sobre una mecedora en una esquina de su habitación, tal cual estaba la última vez que vio a su hijo riendo, jugando y corriendo de un lado a otro en su vivienda.



Todavía, con profundo dolor, ella se pregunta: ¿qué pasó con mi hijo? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué no aparece?



Ninguno de sus interrogantes han tenido respuesta, pero de lo que sí tiene certeza por lo que le dice su corazón de mamá es que Alit sigue vivo, así que no pierde la esperanza de algún día volverlo a tener en sus brazos.

Mientras eso sucede, pasa todo el tiempo recordándolo y pidiendo a Dios que se encuentre bien.



Reconoce que su vida después de que el niño desapareció no volvió a ser la misma.



"Todos los días son tristes, trato de sonreír. De cuidar y atender a mis otros hijos, sin embargo, especialmente cada domingo, que fue el día que el niño se perdió, siento un vacío que solo puedo llenar orando y aferrándome a Dios", cuenta Karen.



Karen Maldonado y su esposo Alit Sanchez junto a sus tres hijos luchan contra este sufrimiento para salir adelante y en medio de la impotencia reclaman más compromiso de las autoridades para encontrar a su pequeño.



"Nos sentimos desamparados por el Estado, quizás si Alit hubiese sido hijo de alguien importante habría aparecido, pero como es de padres campesinos, no hubo mayor interés en dar con su paradero", dice Alit Sánchez, padre del menor.

Alit asegura que la última vez que escuchó información sobre la búsqueda del niño fue en el mes de noviembre, cuando el presidente Iván Duque en Santa Marta se comprometió a impulsar las investigaciones. Sin embargo, nunca se dijo más nada y el paradero del infante es un misterio.



"Lo único que quedó establecido fue que el niño no cayó en el río, de eso está convencida mi señora, y fue corroborado por los organismos de socorro, luego de recorrer la zona y no encontrar señales de su cuerpo", agregó.



Karen Maldonado de manera insistente ha asegurado que "mi hijo me lo robaron, él no pudo caerse en el río porque yo que estaba en el patio lavando lo habría visto pasar y no fue así".

La comunidad en Minca, en Santa Marta, se manifestó por la desaparición de los niños de ese corregimiento, hace 7 meses. Foto: Roger Urielis

Paradero incierto

La misma angustia viven los familiares de Alberto Cardona, de 5 años, el otro niño que desapareció en zona rural de la vereda Tigrera y de quién tampoco se volvió a decir nada, ni siquiera en aclaración al homicidio de su padre, quien lo acompañaba aquel jueves 20 de septiembre cuando no se volvió a saber nada de él.



En ambos casos, la versión de un posible rapto tomó fuerza, luego de que un amplio equipo institucional se desplazara al territorio de Minca y sectores aledaños para adelantar largas jornada de búsqueda sin obtener ningún resultado.

Desde el instante en que se conoció la desaparición de los dos menores de edad, en el corregimiento de Minca, autoridades civiles y militares, y la comunidad los buscan. Foto: Archivo particular

Albertico, como lo llamaban vecinos y familiares, vivía en la vereda Tigrera, que queda por el camino al corregimiento de Minca, parte alta de Santa Marta. La última vez que fue visto iba saliendo con su papá del internado donde estudian sus dos hermanos.



Días después, el cuerpo del padre fue encontrado sobre una piedra en el río Minca. Inicialmente se pensó que había muerto por un accidente, pero luego las autoridades establecieron que se trató de un homicidio con arma de fuego. De Albertico, entre tanto, no se supo nada.



Sus dos hermanos tuvieron que irse a vivir a la capital del Magdalena con su mamá Yuliana Sanguino, quien sigue aferrada a un milagro que le traiga de regreso al menor de sus hijos.

"Es duro no tener certeza qué pasó con tu hijo, y mucho más saber que nadie lo está buscando, en ocasiones duermo y sueño que él me habla y me dice que está bien; eso me tranquiliza (...) solo espero algún día volverlo a ver", señaló la mamá.



Yuliana, Karen y Alit, al igual que otros familiares, amigos y moradores de Tigrera y Minca se niegan a olvidar a Alit David y a Albertico. En la iglesia periódicamente se ofrecen misas en honor de los dos niños, mientras que en los negocios y calles permanecen avisos en los que se pide a quien los haya visto reportar de inmediato su paradero.



La Policía, Alcaldía y Gobierno Nacional mantienen la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita encontrarlos.



Ayer se realizó una marcha en Santa Marta, donde la comunidad de Tigrera y Minca solicitó al Estado no olvidar a Alit y a Albertico.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En Twitter: @Rogeruv