Siete diputados en Sucre dijeron Sí a cobro de sobretasa a seguridad

El proyecto de acuerdo de la Sobretasa a la Seguridad en Sucre pasó el primer debate en la Asamblea departamental de Diputados, por siete votos a favor y cuatro en contra, aunque quedó en el ambiente que el número de aceptación será mayor.



Yahir Acuña Cardales le dijo sí al proyecto, aunque previamente había manifestado que no lo votaría si afectaba a los estratos uno y dos, ítem que no contemplaba el proyecto.

Las comunidades esperaban sin embargo que dijera no, por afectar el bolsillo de los sucreños, más cuando su esposa, Milene Jaraba, representante a la cámara del Partido de la U, se pronunció durante la semana negativamente con respecto a la reforma Tributaria.



Así mismo votaron positivamente el proyecto, Jairo Barona, presidente actual de la Asamblea de Sucre, del Partido Liberal; Rosalba Cury, de Cambio Radical, Luis Alfonso Álvarez, del Centro Democrático, Karyme Cotes, Partido Liberal, Pedro Paternina, Partido Liberal y Katiana Aguirre, de Cambio Radical.



Votaron negativamente, Ramón Segura, Rafael González y Lucía Cohen, los tres del Partido Conservador. Dayana Calderón, del Partido Liberal también dijo no.



Esta última dijo, que una tasa de seguridad en estos momentos es inconveniente, dado los altos índices de inconveniencia social y económica, por la grave crisis actual que genera la pandemia por el covid-19.



“Se suma el doble impuesto que pagarían los empresarios y comerciantes que habitan en los estratos 3, 4, 5 y 6; adicionado a una nula reactivación económica rural y empresarial”. Así mismo, que está en curso de una Reforma Tributaria, que directa e indirectamente la tasa de seguridad afecta a todos los estratos sociales.



Dijo que presentará una propuesta alternativa que ha denominado, ‘Ordenanza Social y de Seguridad Post Covid’.



De frente se ha manifestado Rafael González, esgrimiendo también los argumentos de perjuicio a las comunidades, comerciantes y empresarios, sabiendo que existen recursos del cinco por ciento de los contratos de la administración departamental, más aportes del gobierno nacional y recursos de la Armada y la Policía Nacional para la seguridad.



Ramón Segura, diputado de la subregión de La Mojana y Lucía Cohen, se unió a las voces de Dayana Calderón y Rafael González.



Se hicieron sugerencias, como la de Jairo Barona, en el sentido de cobrar el impuesto solamente por diez años y no dejarlo permanente como dice el texto original.



Por su parte Luis Alfonso Álvarez, del Centro democrático explicó que lo votó a favor porque se harán modificaciones, como excluir del cobro al estrato 3, con lo que más del 80 por ciento del Departamento no pagaría el impuesto.



Estas modificaciones se le harán al proyecto antes del segundo debate que se cumplirá este jueves 29 de abril.



El gobierno departamental ha dicho, que será una forma de tener recursos y dar las herramientas a las autoridades en esa lucha contra el llamado Clan del Golfo y la delincuencia en general en Sucre.



Los expertos creen que por lo menos dos diputados más votarán por el sí, para quedar 10 por el sí y 1 por el no.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

