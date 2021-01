Fotógrafo español cumple 7 años desaparecido en el Cabo de la Vela

Con una exposición virtual, familiares del fotógrafo español Borja Lázaro Herrera, desaparecido hace siete años en el Cabo de la Vela (La Guajira), piden visibilizar su caso a través de las redes sociales para que la investigación siga activa.



Su madre, Ana María Herrero, se resiste a creer que a su hijo se lo haya tragado la tierra sin que nadie sepa nada. Por eso guarda la esperanza de encontrarlo, aún en medio de la pandemia.



Desde su desaparición, el 8 de enero de 2014, y para evitar que su caso caiga en el olvido, cada año en Victoria, su tierra natal, familiares y amigos se concentran en esta fecha haciendo plantones, conciertos o galerías fotográficas con sus fotografías. Este año con la pandemia del covid-19 fue diferente, a través de las redes sociales.

“La esperanza nunca la vamos a perder, pero debemos ser conscientes que ha pasado demasiado tiempo. Quién sabe si está desorientado o ha perdido la noción. No lo sé, pero es raro que nadie no sepa nada”, sostiene.



Lo que más recuerda de su hijo es su sonrisa, sus ojos y lo viajero que era, pues ya se había recorrido medio mundo.



“Se había tomado un año sabático para hacer un viaje más largo por Suramérica y lo que menos nos esperamos es que en Colombia desapareciese”, sostiene su madre.



Borja, de 34 años, llegó en diciembre de 2013 al Cabo de la Vela, después de recorrer diferentes sitios de Colombia, como Villa de Leyva, Cartagena y Santa Marta.

En su primera estancia hizo un reportaje fotográfico a los indígenas wayuu, el cual quedó registrado en la web. Luego regresó a Bogotá para pasar la Navidad con unos amigos.



El último contacto que tuvo con su madre fue el 6 de enero, cuando se encontraba en Santa Marta. En ese momento le dijo que regresaría al Cabo de la Vela para entregar las fotografías impresas a los indígenas wayuu, como agradecimiento por haberle permitido hacerlo.



“Nos dijo que estaría unos días sin cobertura, pero que tranquilos. Vimos que aquello se alargaba mucho y el día 23 de enero pusimos la denuncia aquí en España de la desaparición y cuando llegó la denuncia a Colombia lo que pasa es que había desaparecido entre el 7 y el 8 de enero de la posada en donde se alojaba. Quedaron allí sus pertenencias”, sostiene.



En el hostal fueron encontradas sus pertenencias, entre ellas: computador, cámara de fotográfica, ropa y documentación, luego de que su novia, Danny Sánchez, llamara a averiguar por su paradero. Estas le fueron entregadas en visita a Colombia.



Las autoridades analizaron su computador y su cámara fotográfica, sin encontrar alguna pista.

Todo un misterio

Su desaparición es y sigue siendo todo un misterio. La última vez que lo vieron fue departiendo la noche del 7 de enero con unos amigos extranjeros y nacionales. Al día siguiente nadie supo nada.



Las autoridades manejaron tres hipótesis: secuestro, ahogamiento y que se hubiera perdido. Todas se han ido cayendo con el paso de los años, al no encontrarse ninguna evidencia.



En principio se pensó que su caso de trataba de un secuestro y pidieron a la familia ser cautos, esperando cualquier tipo de comunicación. Sin embargo, no obtuvieron ninguna prueba de vida, ni mucho menos alguna solicitud de dinero.



Otra de las hipótesis que manejaron las autoridades fue que la posibilidad de que se hubiera ahogado.



“Él era marinista, además el mar devuelve los cuerpos. No hubo nada. ¿Qué se hubiera perdido en el desierto? No sabemos nada, lo buscaron unos días en las rancherías, repartieron carteles y hasta hoy no hay nada”, puntualiza.



Ana María Herrero sigue buscando a su hijo. Foto: archivo particular

Cada día hay más distanciamiento

Ana María Herrero, asegura que el caso viene siendo manejado por la Policía del Ayuntamiento de Victoria con la Policía Nacional, pero cada día las comunicaciones son más distantes.



“Han pasado siete años y cada vez son más distanciadas, digamos, las conversaciones entre ambas policías. Nos dicen siempre sin indicio. Nos dijeron es como si se lo hubiese tragado la tierra. A nadie se lo traga la tierra solo ¿Algo tuvo que pasar?”, puntualiza su madre.



Ha tocado todas las puertas, hasta la del rey de España

En la búsqueda desesperada por su hijo, la madre ha tocado todas las puertas posibles en España y en la Unión Europea. Llegando, incluso, a entrevistarse con el rey Felipe VI y la Reina Sofía para exponer su caso.



“Nunca pensé que me iba a cambiar la vida tanto y tener que hacer tantas cosas como he hecho. He estado hasta con el Rey de España y en Bruselas, en el Parlamento Europeo, pidiendo ayuda. Lo malo es que he pedido muchas ayudas y muchos no me han contestado”, sostiene, angustiada.



Cada dos o tres meses le escribe al cónsul general de España en Bogotá con la esperanza de tener alguna información. “Siempre me dice lo mismo. Siento contestarle que no nos olvidamos de Borja, pero no hay indicios nuevos”, es todo lo que nos dicen.



El caso de Borja es bien conocido en España, por lo que ahora su madre busca posicionarlo más en Colombia a través de las redes sociales, que es donde realmente piensa que lo puede encontrar.



La Internet su principal motor de búsqueda

Para su fortuna, Ana María logró pensionarse como maestra, por lo que ahora cuenta con más tiempo para la búsqueda del menor de sus dos hijos. A sus 73 años, cuenta que le ha tocada aprender muchas cosas para estar ligada a Colombia y mover el caso.



“He aprendido de internet lo que nunca pensé que pudiera aprender. Nunca pensé que me iba a cambiar tanto la vida y tener que hacer tantas cosas como he hecho”.



Domina Twitter y Facebook, es así como entró en contacto con la Fundación Desaparecidos Colombia Huellas de Cristal, la cual le ayuda en la distribución de los carteles para dar con su paradero. En estas dos redes junto con los amigos de Borja manejan la cuenta @paraderodeborja.



A través de la internet ha llegado a conocer a La Guajira y al país, como si hubiera estado acá. Todos los días consulta los portales de los periódicos colombianos entre ellos EL TIEMPO, con la esperanza de encontrar alguna información sobre su hijo.



Por lo que, una vez más, hace un llamado a aquellas personas que vieron o escucharon algo de aquel momento que no creyeron que fuera importante y que piense que puede servir para que la investigación se active y se los hagan conocer.

Eliana Mejía Ospino

​Especial para EL TIEMPO

Riohacha