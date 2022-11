Las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran aisladas del sector urbano por los constantes derrumbes que se presentan a raíz del invierno y que mantienen bloqueadas las vías de acceso.



A pesar de que se hacen intervenciones con maquinaria amarilla y que los mismos campesinos trabajan en habilitar los senderos, la movilidad vuelve a interrumpirse con la siguiente lluvia.

Los más perjudicados con esta situación son los cultivadores de café y de otros productos, quienes no tienen manera de sacar sus cosechas y comercializarlas. Se habla de pérdidas millonarias en cultivos de banano, yuca, papa, café, como también la proliferación de plaga como hongos que afectan los sembrados.



Este territorio también comienza a sufrir de desabastecimiento de alimentos, precisamente porque durante días no pueden ingresar ninguna clase de vehículos que llevan los diferentes tipos de insumos.



Lo poco que se consigue es vendido a precios elevados, afectando el bolsillo de los moradores.



Tampoco hay medicamentos y los enfermos de gravedad no pueden ser trasladados a centros asistenciales de mayor nivel.

Las comunidades incomunicadas

El último aguacero del fin de semana dejó incomunicadas las poblaciones de Río Piedras, y las veredas de Páramo de San Isidro, la Lisa, Boquerón, Los Limones, La India y Transjordania.



Daniel Jiménez, productor de la Sierra Nevada, asegura que "es prioridad para la caficultura de la Sierra Nevada tener buenas vías, en este momento de mucho invierno estamos colapsados y no tenemos cómo sacar los productos".



Los campesinos de esta zona piden a los gobiernos municipales y departamentales que implementen un plan de atención especial para la Sierra Nevada, teniendo en cuenta que por las características físicas de este terreno, es común que con las lluvias los deslizamientos y derrumbes sean permanentes.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

