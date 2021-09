Aumentan desplazamientos de Koguis de la Sierra por conflicto interno

Los enfrentamientos entre los Koguis no cesan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta semana han aumentado los desplazamiento de familias indígenas que salieron de sus resguardos, para no resultar afectadas en este conflicto de territorios y poderes.



Ya se cumplen cinco días de tensión en el macizo montañoso por la disputa que libran los seguidores de dos líderes de esta etnia.



(Lea también: Más de 60 heridos en nueva disputa de comunidad Kogui en la Sierra)

Solicitamos a las autoridades adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades FACEBOOK

TWITTER

Los Koguis solicitaron la intervención urgente de las autoridades para que cesen las agresiones físicas entre miembros de la comunidad.



Hasta el momento, la única respuesta ha sido de la Defensoría del Pueblo, que designó un equipo de la entidad para visitar a la comunidad ubicada en la vereda San Antonio del corregimiento Palmor de la Sierra del municipio de Ciénaga (Magdalena) y verificar la situación denunciada.



En el marco de esta misión, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo constataron la situación de derechos humanos y plantearon un diálogo constructivo con las partes en conflicto.



“Solicitamos a las autoridades adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades y lograr la convivencia pacífica entre los pueblos indígenas de la región”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En el marco de este espacio propiciado por la Defensoría, las partes en conflicto solicitaron el acompañamiento del Ministerio del Interior como entidad que debe liderar la convocatoria para un espacio de diálogo de alto nivel, con el conjunto de toda la institucionalidad del Estado.



En este escenario, se acordó con los líderes indígenas que la Defensoría del Pueblo servirá de garante de las conversaciones que buscan organizar la gobernabilidad de esta comunidad.

(Le puede interesar: Así está el sobreviviente de la tragedia de Gaira causada por Enrique Vives)

Muchas vidas en riesgo

El experto en conflictos, Lerber Dimas, advirtió que si no se busca una conciliación inmediata, la actual problemática podría desencadenar tragedias con pérdida de vidas humanas.



“Muy lamentable que ninguna autoridad administrativa esté al tanto de esta situación. No les importa y no hacen nada por propiciar espacios de diálogo y garantizar atención a quienes están afectados. Ni Alcaldía, ni Gobernación, ni Procuraduría. Ni siquiera han ido al sitio”, manifestó Dimas.



El analista indicó que esta no es una situación nueva, sino que se trata de un conflicto de 12 años que se ha venido alimentando.



“La invitación es que se abra un canal de diálogo y que se puedan verificar condiciones de salud de los afectados. Valoramos positivamente el liderazgo de la Defensoría, los únicos presentes”, trinó Lerber Dimas en su cuenta personal.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- Gaira: este año van 50 accidentes en vía de la tragedia causada por Vives

- Aplazan una vez más la implementación del taxímetro en Barranquilla

- Así es la vida de 6, el joven con el nombre más corto de Colombia