Tras 15 días de angustia y tristeza, cerca de 400 campesinos retornaron este fin de semana a sus tierras en la Sierra Nevada de Santa Marta, de donde tuvieron que desplazarse por la amenaza que representaban los grupos armados que permanecían en la zona.



(Lea también: Entrenador de atletismo habría abusado sexualmente de alumno en Santa Marta)



Las autoridades administrativas y fuerza pública aseguraron haber retomado el control en el corregimiento de Siberia y las veredas que los componen.

Nuestros ranchos es lo único que tenemos, así que es la única opción viable FACEBOOK

TWITTER

“En cuanto se generaron las garantías de seguridad, fue habilitado un corredor de retorno a partir del viernes que permitió a que un amplio grupo de desplazados ya hoy esté nuevamente en sus hogares”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



La Gobernación del Magdalena y Alcaldía de Ciénaga, durante estas semanas de dificultad, brindaron hospedaje y ayudas humanitarias a los afectados.



Asimismo, se estableció el compromiso de continuar asistiéndolos y manteniendo el orden público en toda el área que fue epicentro de un fuerte enfrentamiento armado entre Los Pachenca y El Clan del Golfo.



A pesar de que la gran mayoría aceptó regresar a sus casas y fincas, un número de poco más de 100 personas dijo que prefería esperar un tiempo prudente antes de volver.



Luis Jiménez señaló que “aunque es inevitable sentir miedo, estamos confiando en la institucionalidad. Nuestros ranchos es lo único que tenemos, así que es la única opción viable”.

Facebook Twitter Linkedin

Defensoría del Pueblo acompañó a quienes decidieron regresar. Foto: Prensa Defensoría del Pueblo

El drama de los desplazados en esta región

Las balas se escuchaban por todas partes y no sabíamos ni para dónde coger FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Carlos López, al recordar las razones que lo hicieron huir de su finca, aseveró que “por un momento pensé que no saldría vivo”.



En su relato, cuenta que “durante los días de la guerra de estos grupos armados las balas se escuchaban por todas partes y no sabíamos ni para dónde coger”.



Otro testimonio es el de Clarena Pérez, quien salió de La Secreta junto a sus dos hijos y manifestó que por el momento no piensa volver.



“Allá en la casa se quedó mi esposo cuidando las cosas. Él nos avisará cuando de verdad el panorama sea seguro para nosotros. Entonces en ese momento sí espero volver para estar juntos la familia completa”, expresó la mujer.



(Le puede interesar: Serían tres los asesinos del hincha del Unión en el partido contra Junior)



Las administraciones departamental y municipal indicaron que continuarán brindándole albergue y alimentación a estas personas que continúen en el área urbana.



Aquellos que sí retornaron solo esperan que el Ejército cumpla y permanezcan en la jurisdicción, evitando que reaparezcan los grupos armados que por varios días sembraron el terror y la zozobra en todo el territorio de Siberia, en la Sierra Nevada de Santa Marta.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- El millonario robo de energía en lujosas casas estrato 6 de Barranquilla

- Murió bebé de 3 meses que habría sido abusada por su padrastro de 17 años

- Un muerto y varios heridos deja accidente de bus de Brasilia en el Cesar