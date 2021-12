Alerta en Sucre por casos de VIH Sida en menores y amas de casa

En el departamento de Sucre incrementaron los casos de VIH/Sida en la población menor de edad, inclusive en amas de casa.



Un informe de La Secretaría de Salud de Sucre, por intermedio del Sistema de Vigilancia en Salud Pública indica que se han generado en el último año, 242 nuevos casos, de los cuales 157 corresponden a hombres y 85 mujeres.



Álvaro Pornóyt, referente de la lucha por la salud sexual en el departamento, ha manifestado que todos los años se incrementan los casos de personas con la enfermedad, pero que en esta ocasión llama la atención la forma cómo se han contagiado los jóvenes.

Jóvenes y madres gestantes en peligro

“Se han detectado casos en jóvenes desde los 16 hasta los 19 años de edad. Todos los años tenemos casos, se registran entre 190 y 200 y el 50 por ciento de esas personas contagiadas se originan en Sincelejo, o por lo menos son detectadas en las IPS locales”, dijo.



Manifestó, que entre esos casos reportados hay 9 que pertenecen a menores de edad, 29 a madres gestantes y otro número importante a las amas de casa.



“Estamos trabajando para que estos jóvenes reciban una atención adecuada y sean incluidos en la ruta oficial de personas contagiadas con el VIH/Sida”, explicó Álvaro Pornóyt.



Contó además, que el mayor número de casos se presentan entre las personas de 19 a los 39 años de edad, por ser los más activos sexualmente y hacerlo sin protección.

“Igualmente tenemos que informar, que durante lo que va corrido del año 2021 han fallecido 29 personas por la enfermedad”, afirmó.

Alerta en todo Sucre

Expresó el funcionario que Sincelejo acumula 122 casos de personas enfermas con el VIH/Sida, Corozal con 20 y Sampués, San Marcos y San Onofre con 10 casos cada uno y que se detectan casos importantes en los municipios de la zona del Golfo de Morrosquillo, como Coveñas y Tolú, además de Sincé y Galeras.



“Es importante tratar de contener lo que es el prejuicio, el estigma y la discriminación hacia las personas y los grupos que tienen una orientación no hegemónicas, porque no todos somos heterosexuales, quienes son arrinconadas y esto hace que sea difícil para ellos llevar una vida normal”, precisó.



Recordó, que era importante diferenciar entre el concepto de lo que es VIH con lo que se puede hacer una vida normal siendo útil a la sociedad.



“Vivir con el VIH no es tener Sida. Si es descubierto a tiempo tiene tratamiento y será de por vida y no pasa nada y haces una vida normal, pero con el Sida no hay tratamiento y con el tiempo tu sistema inmunológico se viene abajo y se presentan enfermedades y los pacientes van a fallecer”, explicó.



En Sucre, dijo, "se realiza trabajo de prevención, en barrios de Sincelejo y otras poblaciones, entregando además herramientas para que no caigan en el contagio".

