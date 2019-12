El plan de Pereira para reducir altos índices de VIH/sida

La capital risaraldense presenta altos índices de personas infectadas y fallecidas por contagio de VIH/sida. Por eso, la Secretaría de Salud de Pereira propuso un plan estratégico para atender de forma oportuna estos casos y para mejorar la atención en los centros de salud.

Diana Milena Castañeda, secretaria de Salud de Pereira, señaló que se está avanzando con "acciones positivas para la prevención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la ciudad, garantizando atención oportuna, tratamiento de calidad y la defensa de los derechos de todas las personas con diagnóstico positivo".



El 2019, sin embargo, muestra un pequeño avance respecto al año anterior. En el 2018, se registraron 377 casos diagnosticados con VIH (el 79,1 por ciento de casos por cada 100 mil habitantes) y 67 muertes, de las cuales 39 eran en coinfección con tuberculosis, mientras que, este año, se han registrado 338 casos y 41 muertes.

Una de las principales acciones que adelanta la Secretaría son las visitas a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de atención integral, que es donde se brinda el cuidado a las personas que viven con el virus.



“Allí revisamos cómo se está brindando la atención y qué oportunidades de mejora presentan estas instituciones. También se visitan las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) y las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para verificar todo el manejo programático y administrativo de lo referente a los pacientes que contienen el virus", señaló Paola Saldarriaga, coordinadora del programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Pereira.



Por otro lado, se hace vigilancia etimológica de los pacientes que no son adherentes al tratamiento antiretroviral o a los programas de atención integral, y se realizan actividades en colegios en las que se les enseña a los estudiantes sobre prácticas sexuales seguras. También se toma en cuenta a la población que está privada de la libertad, brindando educación sexual, entregando preservativos y realizando, de forma gratuita, pruebas rápidas no solo de VIH, sino también de hepatitis B y C.



Hasta la fecha, en la ciudad se han hecho 1.825 pruebas rápidas de VIH, 1.114 de hepatitis B y 110 de hepatitis C.



Las principales muertes por VIH en Pereira están ligadas a tres tipos de población, según la Secretaría de Salud. La primera son los pacientes que tienen VIH y se infectan con tuberculosis; luego están los habitantes de calle que no son adherentes a los programas de atención integral ni al tratamiento y, por último, un pequeño porcentaje de personas que no son habitantes de calle pero que tampoco son adherentes a los programas.



Debido a las cifras que se han presentado en los últimos tres años, Castañeda dijo que hasta el último día que esté en esta cartera seguirá trabajando fuerte, uniendo esfuerzos y sensibilizando a toda la comunidad para la prevención y atención de esta enfermedad.



A nivel nacional, "Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra el VIH/sida y con la atención de 147.941 personas que tienen la enfermedad en el país. Tenemos un plan de beneficios amplio que cubre las necesidades de esta población", afirmó Iván Darío González, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios de Colombia.



Recuerde que el VIH puede transmitirse por la práctica de relaciones sexuales anales, vaginales u orales con una persona infectada, también por transfusión de sangre contaminada o por el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Además, se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.



El único mecanismo eficaz para prevenir la transmisión del virus es el uso del preservativo constante en todas las relaciones sexuales, independientemente del tipo de práctica sexual.

NATALIA CHAVERRÍA

Para EL TIEMPO

PEREIRA