El alcalde de Cartagena, William Dau, elevó a 100 millones de pesos la recompensa para quien entregue información del paradero de los dos sicarios que asesinaron la tarde anterior a la niña Alejandra Llorente, de 10 años, y a su padre, Jaime Antonio Llorente Arcia .



Dos pequeñas de 9 y 11 años se salvaron de morir en el mismo ataque.



Recompensa por sicarios. Foto: Policía Nacional

Los detalles del crimen han desatado la indignación de la ciudad por la forma en la cual atacaron los asesinos:



Jaime Antonio Llorente Arcia, comerciante, había recogido a sus pequeñas hijas de 9, 10 y 11 años en el colegio Biffi, en el barrio La Providencia, cuando atacaron los gatilleros, que lo esperaban en un semáforo.



El comerciante, que no tenía antecedentes judiciales, según la Policía; y no había recibido amenazas, según su familia, murió en el lugar de los hechos.



La pequeña Alejandra alcanzó a ser llevada con vida a la Clínica Madre Bernarda, donde falleció a causa de las heridas con arma de fuego. Sus hermanas de 9 y 11 años sobrevivieron al ataque.



Según el general Nicolás Zapata, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien ofreció una recompensa inicial de 50 millones de pesos, señaló como autores materiales a los alias de ‘el menor’ y ‘Joncito’, captados por cámaras de seguridad segundos después del crimen.



El colegio Biffi está de luto y hoy ofrecerán un misa y una velatón para recordar a la pequeña Alejandra.



El alcalde William Dau aseguró que las Fiestas de la Independencia, que toman fuerza este fin de semana, no se cancelan, como lo reclaman líderes de la ciudad, ante la ola de crímenes sicariales e inseguridad que golpean a Cartagena.



Según el centro de análisis contra el delito- Cosed- en Cartagena van 303 muertes violentas en lo corrido del año. El 70 por ciento son crímenes por sicariato, en medio de una guerra de bandas criminales por las rutas del micro y narcotráfico.



Cartagena