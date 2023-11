Sicario de clan del golfo se hizo pasar como vendedor de bollo para escapar tras crimen

Policías de Marialabaja (Bolívar), en coordinación con la Infantería de Marina, capturaron a dos presuntos delincuentes quienes minutos antes habían ultimado a un hombre de 40 años cuando departía en la terraza de su casa con unos amigos. en el barrio Las Delicias, en la populosa calle El Tamarindo.



Los hechos se remontan al pasado domingo cuando dos hombres llegaron en moto y, sin mediar palabra, dispararon en contra la humanidad de esta persona, impactándolo en siete oportunidades en diferentes partes del cuerpo.



Uno de los sicarios se escondió en una casa y para despistar a Policía tomó un balde simulando ser vendedor de bollos

Al tiempo que vecinos y amigos de la víctima intentaban trasladarlo hasta un puesto de salud, otras personas se comunicaban con la estación de Policía para informar de lo ocurrido. De inmediato las autoridades armaron un plan candado con todas las capacidades institucionales para atrapar a los fugitivos.



Los uniformados maniobraban por diferentes calles para cercar a los criminales y evitar que huyeran del perímetro. En medio de la huida, una falla mecánica en la moto de los sicarios los obligó a que se bajaran y continuaran su huida a pie.



En medio del cerco de la policía, uno de los sicarios se escondió en una casa y para despistar a las autoridades tomó un balde simulando ser vendedor de bollos, pero en realidad escondía un arma de fuego.



La experiencia y la pericia de los policiales, hicieron que llegaran hasta donde este sujeto y al realizarle una revisión hallaron el arma de fuego tipo revolver y fue capturado.



Unos metros más adelante, otras unidades de la Policía continuaban la búsqueda del segundo sujeto, quien fue encontrado escondido entre una pared y un árbol; a él también se le halló un arma de fuego tipo pistola.

Estos dos presuntos homicidas, fueron trasladados hasta la estación de Policía y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Además, fueron dejados a disposición un arma de fuego tipo revolver, una pistola 9 mm, un celular y una motocicleta.



Es de resaltar que estos dos sujetos de 26 y 35 años de edad, presuntamente, se dedican al sicariato y al cobro extorsivo al servicio del clan del golfo.



"No escatimaremos en esfuerzos y llegaremos hasta los lugares más recónditos de Bolívar para erradicar a esta estructura y evitar que sigan haciendo de las suyas con gente inocente y trabajadora. No habrá lugar en donde esconderse porque estaremos un paso más adelante que estos delincuentes", señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

