Video: Expresentadora de Caracol denuncia grave atraco con arma en Cartagena

Siad Char, reconocida presentadora de TV y esposa del periodista Luis Carlos Vélez, hizo una grave denuncia en sus redes sociales sobre la inseguridad en Cartagena.



Según la presentadora, un cuñado fue víctima de un atraco en una 'zona bien de la ciudad'.



"El salió a montar bicicleta, como lo hace normalmente, en una zona donde mucha gente lo hace, pero de pronto lo abordaron dos hombres en moto que le quitaron el celular y el reloj, él no opuso resistencia", señala la presentadora en el video.



Sin embargo, lo más aterrador de la narración es lo que sigue a continuación.



"No contentos con esto se devuelven y le meten un puñal, gracias a Dios no hubo herida profunda", señala la presentadora.

En el video la presentadora se cuestiona sobre la difícil situación de inseguridad en Cartagena y en general en todo el territorio nacional.



"A todos los que tienen planes de viajar a Cartagena, o de pronto o van a estar en esta temporada de vacaciones, desafortunadamente el país y la ciudad están pasando por un momento de inseguridad terrible, tengan mucho cuidad: no anden por la calle con el celular. Uno no puede ni siquiera salir a hacer ejercicio", señaló la presentadora.



Sobre la difícil situación de inseguridad que atraviesa la ciudad, y que se exacerba en temporada alta, así como las estafas a turistas internacionales, se pronunció, también, el alcalde entrante Dumek Turbay, en sus redes sociales.

Buenas noches. #Cartagena es noticia nacional por lo de siempre, abusos al turista, caballos cocheros, excesos. La conclusión: Están matando la gallina de los huevos de oro.



El nuestro es un problema estructural, que pasa por lo social, cultural y económico, y que demanda… — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) December 26, 2023

El caso más reciente de estafas a turistas se presentó de hecho en el Centro Histórico donde a uno viajera canadiense le cobraron 18 millones de pesos por un recorrido en coche por la ciudad amurallada. Los dos operadores que protagonizaron la estafa ya fueron identificados por la Policía.

