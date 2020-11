Cartagena debe salvar sus drenajes pluviales para no desaparecer

El gobierno del presidente Iván Duque prometió en Cartagena que en lo que resta de su mandato iniciará con las obras del Plan Maestro de Drenajes Pluviales como la principal proyecto para enfrentar el cambio climático.



El paso de la tormenta tropical Iota (que después se convertiría en el huracán, categoría 5, que devastó la isla de Providencia) dejó 155.000 damnificados y 34 barrios anegados.

Las emergencias que vivió la Ciudad Heroica el pasado sábado 14 de noviembre, en medio de 8 horas de aguaceros ininterrumpidos, fueron exacerbadas por la ausencia de óptimos drenajes.



Esas arterias, fundamentales para salvaguardar la vida de los ciudadanos en una ciudad que es la suma de islas, hoy están en pésimas condiciones.



Cartagena tiene más de 70 caños y canales pero la mayoría están taponados por montañas de basuras y escombros, mientras que otros han sido invadidos para construcción de vivienda tanto en estratos bajos como altos, como lo muestra el siguiente video, donde se evidencia la invasión creciente en el Caño de Juan de Angola.



Edificio estrato 5 invade el Caño de Juan Angola en exclusivo sector de El Cabrero en Cartagena. La mole fue construida en el rumbo natural del canal. Después lloramos las inundaciones. Plan Maestro de Drenajes Pluviales es urgente. @ELTIEMPO @ColombiaET @jsanchezcristo @daulaw pic.twitter.com/TKETRmffpr — John (@PilotodeCometas) November 19, 2020

Los pocos canales que están en buen estado son cloacas o letrinas que desembocan en las ciénagas aledañas.



Para el abogado ambientalista y exsecretario de medio ambiente de la ciudad, Rafael Vergara, la informalidad como articulador urbanístico ha sido el gran problema de una ciudad que hoy tiene la urgencia de adaptarse al cambio climático.



“El estrechamiento de los canales y caños de drenaje, la deforestación de los cauces, hoy hay precipitaciones de mayor volumen, el taponamiento de las bocas de desagüe, el aumento de las mareas que sobrepasan la altura de las calles y ahogan las bocas del alcantarillado pluvial, el cemento por doquier que elimina la capacidad de absorción del suelo y los rellenos en los cuerpos agua que son espacios de captación, son entre otras las causas de que la ciudad no tenga un óptimo sistema de drenajes”, recuerda Vergara.



Para él, esta megaobra de debe rediseñar las venas y arterias de la ciudad (sus canales).



La otra gran obra que promete iniciar el presidente Iván Duque es la protección costera, de la cual el Gobierno anterior había dejado listos 100 mil millones de pesos. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

´Paños tibios' para una obra que es urgente ante el cambio climático

La ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, anunció esta semana las primeras herramientas y obras que aportará el Gobierno Nacional a Cartagena para la construcción del Plan de Acción Integral para mitigar el impacto de las afectaciones generadas por la tormenta tropical.



Según la funcionaria, las primeras obras serán sobre los canales Matute y Ricaurte; hoy priorizados.



“Además de las limpiezas y dragados, se priorizará la intervención a los bordes de los cuerpos de agua, para lo cual abrirá una licitación. Se está haciendo el último estudio y hay 136.000 millones de pesos destinados para la intervención del borde costero”, señaló la funcionaria.



Hasta ahora, lo que se ha hecho sobre el sistema de canales de la ciudad han sido 'paños de aguas tibias'. El que mejor ha hecho esta tarea fue el exalcalde Pedrito Pereira que limpió algunos dos veces al años. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, también ha limpiado 10 canales.



El Centro Histórico de la ciudad también sufre inundaciones cuando llega la temporada invernal. Foto: archivo particular

La otra gran obra que promete iniciar el presidente Iván Duque es la protección costera, de la cual el Gobierno anterior había dejado listos 100 mil millones de pesos, y 60 mil más debía aportar el Distrito, pero hoy sigue en veremos.



“Estamos discutiendo la urgencia de proceder con la licitación para la construcción del sistema de protección costera frente a hechos de erosión, y para resolver situaciones de inundaciones, es necesario acelerar el proceso de licitación de lo que se conoce como canales pluviales y el sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad”, dijo el presidente Iván Duque el fin de semana, luego de su visita al cerro de la Popa, donde vio algunas de las afectaciones que dejó el paso de Iota por la ciudad.



Ambas obras hoy se encuentran desiertas, y pese a que los estudios se comienzan a amontonar en el Palacio de la Aduana, ambos están en ceros.



"Hacia el año 2040, 26.2 por ciento de las viviendas estarán inundadas, habrá un incremento del 100 por ciento en enfermedades transmitidas por vectores, 100 por ciento del centro histórico estará inundado, 28 por ciento del sector industrial estará en riesgo y todas las playas sufrirán erosión", señala un estudio de la Universidad Tecnologica de Bolivar en asocio con el Royal HaskoningDHV Delft University of Tecnology.



Hoy, expertos de estos dos centros de investigación se reúnen en Cartagena para abordar el tema.



“La Procuraduría General de la Nación había alertado en marzo de 2020, en reunión con el alcalde y gerente de aguas de Cartagena, dar prioridad al plan maestro de drenajes pluviales que es la única solución integral para las inundaciones en la ciudad”, señaló el fin de semana el Procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flórez, en su cuenta de Twitter tras el paso de Iota.



Mientras tanto, el nivel de agua en la Ciénaga de la Virgen sigue subiendo y las lluvias no paran. Grandes descargas de agua descienden de la parte alta de las cuencas asociadas a la ciénaga y la urbanización no planificada y deforestación golpean a la ciudad.



“El equipo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el vice ministerio de agua, en cabeza del viceministro Acero, se ha comprometido en traer un equipo técnico y dimensionar no solo su factibilidad, sino que podamos proceder en el año 2021 con esta licitación”, prometió el presidente Iván Duque.

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas