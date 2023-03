Yeshia Esther Romero Arroyo, de la Institución Educativa para Poblaciones Especiales -Impes-, fue escogida entre cinco mil jóvenes de Sincelejo para viajar a la Nasa y participar de un programa de educación 'estelar'.



La sincelejana es estudiante de grado 11 y hará parte del grupo de 35 niñas colombianas que se unirán a la tercera misión 'She Is Astronauta', que las llevará a una experiencia de inmersión en las instalaciones del Space Center de la Nasa en Houston, Texas.



La convocatoria

Space Center de la Nasa en Houston Texas. Foto: EFE

Me enteré de la convocatoria por una publicación de noticias en Instagram y cuando me llegó el correo por primera vez, me puse a llorar. Una de las cosas que quiero es estudiar ingeniería aeroespacial FACEBOOK

Es la primera vez que una estudiante de Sincelejo logra esta distinción, gracias a la convocatoria que hizo la Fundación She Is, cuyo objetivo es el de apoyar a menores de edad en condición de vulnerabilidad a través del emprendimiento y la educación en ciencia y tecnología.



Cuenta que, cuando se enteró de la convocatoria, dijo que ese era su momento. cerca de la media noche, con el apoyo de su mamá, se sentó frente al computador y participó en la convocatoria.



“Más que la experiencia de viajar es aprender con las clases que nos van a dar. Me enteré de la convocatoria por una publicación de noticias en Instagram y, cuando me llegó el correo por primera vez, me puse a llorar. Una de las cosas que quiero es estudiar ingeniería aeroespacial”, expresó.



Señala que todo se lo debe a Dios, que sabe que tiene grandes cosas para ella y que a través de su experiencia estará apoyando a otras niñas de Sincelejo para que puedan cumplir sus sueños.



“Está en mis planes y en mi mente hacer parte de la Nasa en algún momento. Por eso, quiero estudiar esta carrera. Siempre lo he dicho: voy por esto, quiero estar allá y lo voy a lograr”, manifestó.

De esta tercera misión de She Is Astronauta, harán parte 35 niñas de Colombia, 14 de Perú y 12 de Ecuador

Space Center de la Nasa en Houston Texas. Foto: AFP

tendrán la oportunidad de participar en un programa educativo híbrido con clases virtuales sobre empoderamiento, emprendimiento social, webinario con astronautas del Space Center FACEBOOK

Con el apoyo de los docentes de su Institución Educativa y de la Secretaría de Educación de Sincelejo, Yeshia Esther Romero inició un trabajo de preparación que tendrá una duración de cuatro meses.



“El cronograma que ella tiene en estos momentos incluye cuatro meses de capacitación virtual en todo lo que es metodología Steam, nos toca apoyarla en ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería”.



“Tiene que hacer prototipos de robótica y muchas actividades para que esté lista en el mes de octubre cuando tiene que viajar a Houston, Texas y enfrentar esta experiencia con los mejores conocimientos”, dijo Leidy Vizcaíno Roa, docente del IMPES.



De esta tercera misión de She Is Astronauta, harán parte 35 niñas de Colombia, 14 de Perú y 12 de Ecuador.



“Las tripulantes tendrán la oportunidad de participar en un programa educativo híbrido con clases virtuales sobre empoderamiento, emprendimiento social, webinario con astronautas del Space Center, entre otros expositores de alto impacto, para luego viajar a Houston, donde permanecerán durante una semana”, explicó.



Yeshia Esther Romero Arroyo no se cambia por nadie. Hacer parte de una institución educativa pública para poblaciones especiales y alcanzar este logro es de mucha trascendencia para ella, para su colegio y para Sincelejo.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo