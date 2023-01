A ritmo de acordeón, caja y guacharaca, exponentes vallenatos lanzan versos de piqueria a Shakira y Piqué, aprovechando el impacto musical que ha generado la canción lanzada recientemente por la artista barranquillera, Shakira en colaboración con el productor Bizarrap.



Los protagonistas de este enfrentamiento de palabras son Almes Granados, Rey de Reyes del Festival Vallenato 2022 y Juan David Atencia, cantante y acordeonero invidente, que interpretó a uno de los personajes de la telenovela Leandro Díaz, de RCN televisión.



“Me lo tiene que entender, mi verso si tiene rima, este verso es pa´pique y la famosa Shakira. Dos pájaros están matando con mis palabras conclusas Shakira está facturando y está matando su tusa”, dice uno de los versos.



La piqueria, epicentro de las parrandas y uno de los concursos más llamativos del Festival de la Leyenda Vallenata, tuvo lugar en Santa Marta, durante un encuentro entre los músicos. En la caja y guacharaca los acompañan los hermanos Samir y Carlos Venera.



“El folclor vallenato es muy extenso, creativo y versátil. Estos versos nacieron de manera espontánea, para sumarnos a la fiebre jocosa que ha generado la canción de Shakira”, comentó Juan Carlos Tracedo, productor del video.



Los talentosos artistas van más allá y se desafían en duelo verbal. Echan mano a su graciosa imaginación, dando paso a las rimas sarcásticas y burlonas que adornan a la piqueria.



“Por ahí hay un vaivén, lo comentan las personas, que ahora Gerard Piqué, anda es con una novia. Estas son las frases mías, yo propongo en este verso, pregúntele a Clara Chía que opina de todo esto. Piqué que te está pasando del centro vas a la orilla, cambió un Rolex por un Casio, así lo dice Shakira”, canta entre risas Juan David Atencia.

La contienda de estos versos, también hacen referencia a la fama y suegra de la artista barranquillera.



“Con mis palabras sencillas, así es como son las cosas. Piqué ha dejado a Shakira y se ha vuelto más famosa. No crean que son mentiras, me lo tienen que entender, con la suegra de vecina Shakira no vive bien”, canta jocosamente, Almes Granados.



El duelo de esta divertida piqueria circula en redes sociales para complacencia de cientos de internautas, amantes del rico folclor vallenato.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar