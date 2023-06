El pasado jueves en horas de la mañana fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de Serena del mar, en el norte de Cartagena, William Mebarak, padre de la cantante barranquillera Shakira.



William Mebarak fue internado el miércoles anterior en horas de la tarde y Shakira, bajo total hermetismo, habría arribado bajo extremas medidas de seguridad pasadas las 8:30 de la mañana del pasado jueves, procedente de Miami, Estados Unidos.



El padre de la artista habría sido intervenido con una válvula Hakim para combatir la hidrocefalia.



El equipo médico que participó en la intervención firmó acuerdo de confidencialidad con la familia de la artista y se mantuvo todo el sigilo de la operación.

Exclusivo: la operación fue un éxito y el paciente saldrá de la clínica este sábado o a más tardar el domingo

El Centro Hospitalario Serena del Mar es operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá. Foto: Archivo/ El TIEMPO

El TIEMPO conoció en exclusiva, que la cirugía fue un éxito, y el paciente saldrá de la clínica este sábado o a más tardar el domingo. El paciente fue recluido en una área reservada de la clínica, que aún no se ha inaugurada pero la cual fue habilitada exclusivamente para William Mebarak y su familia.





Mebarak Chadid ya había sido intervenido en una clínica de Barcelona (España) en el año 2022, pero médicos especialistas y familia optaron por intervenirlo nuevamente, esta vez en el Centro Hospitalario Serena del Mar, ubicado en la ciudad de Cartagena, el cual es operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá.



Se trata del primer hospital General Electric de América Latina, con tecnología de punta en todas las áreas.



Serena del Mar cuenta con farmacia robotizada, angiógrafo biplano para procedimientos de hemodinámica e intervencionismo, entre otros.

¿Cómo es el centro hospitalario?

Shakira y sus padres. Foto: Instagram: @shakira

El complejo hospitalario Carlos Haime de Serena del Mar es considerado el más moderno de Latinoamérica.



El centro de alta complejidad cuenta con salas especializadas para cardiología y radiología y un laboratorio farmacológico donde se hacen las mezclas de algunos de los medicamentos que se suministran a pacientes con cáncer.



Sahkira y su padre, William Mebarak Foto: Instagram: @shakira

La infraestructura hospitalaria cuenta con acelerador lineal y equipo de radioterapia.



Otro distintivo de este Centro Hospitalario es la alianza en la atención en trauma y ortopedia con el Hospital for Special Surgery (HSS), de Nueva York, catalogado como el número uno en Ortopedia por 11 años consecutivos en los Estados Unidos y el número 4 en Reumatología de acuerdo con U.S. News & World Report (2020-2021).

Modernas prácticas en ortopedia, traumatología y rehabilitación

Tecnología de punta en el Hospital de Serena del Mar en Cartagena. Foto: Archivo/ El TIEMPO

Serena del Mar ofrece modernas prácticas en ortopedia, traumatología y rehabilitación musculoesquelética, con el sello de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB) y del Hospital for Special Surgery (HSS).

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas