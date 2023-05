Un sexto movimiento telúrico fue registrado registró este 25 de mayo en el país por el Servicio Geológico Colombiano. El temblor ocurrió a las 03:47 a.m. , tan solo unos minutos después de un quinto sismo en la misma zona, el cual ocurrió a las 01:48 a.m



De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.3 y ocurrió a una profundidad superficial.



Cabe recordar que esto sucede en el marco de otros movimientos telúricos que afectaron ciertas regiones cercanas al Mar Caribe. El primer movimiento telúrico de magnitud 6.6 fue prolongado y ocurrió hacia las 10:05 p.m.

Por otro lado, un segundo sismo se presentó tan solo unos minutos después, sobre las 10:14 de la noche, y se sintió con fuerza en la frontera con Panamá, así como en el departamento del Chocó. La magnitud fue de 4,6.



El tercero fue reportado por el SGC a las 10:23 de la noche, de una magnitud de 3,6 y tuvo una profundidad superficial; mientras que el cuarto ocurrió a las 10:56 p. m., y tuvo una magnitud de 3,1. También se presentó en el Mar Caribe y tuvo una magnitud superficial.

Dos temblores en Carchi

En la madrugada también se presentaron dos movimientos telúricos en Tufiño - Carchi, Ecuador, Colombia, un área relevante por el complejo volcánico Chiles. El primero tuvo una magnitud de 2.8 y el segundo de 3.1. Así mismo, ambos ocurrieron a 5 kilómetros de profundidad.

