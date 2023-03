En el municipio de Plato, Magdalena, la comunidad se encuentra indignada tras denuncias de un enfermero del Hospital 7 de Agosto, quien hizo públicas en redes sociales imágenes y testimonios que evidencian que algunos de sus compañeros han convertido el centro médico en un lugar para apasionados encuentros sexuales.



Mientras los pacientes esperan desesperados la atención, en el interior del centro asistencial, personal estaría usando su tiempo laboral para tener relaciones intimas.



Trabajadores utilizan camillas y áreas del hospital para tener relaciones sexuales en horario laboral

Me sentí indignado al ver a mis compañeros tener relaciones sexuales en una camilla mientras los pacientes esperan en la sala de espera. Esto no puede ser tolerado

TWITTER

Kanner Ariaza, quien trabajó en el hospital por más de un año, dijo que esta práctica no es nueva y que, según sus observaciones, algunos trabajadores utilizan las camillas y otras áreas del hospital para tener relaciones sexuales en horario laboral.



La situación es preocupante, si se tiene en cuenta que se trata de un centro médico donde la atención al paciente y la integridad de los profesionales de la salud deberían ser la prioridad.



"Me sentí indignado al ver a mis compañeros tener relaciones sexuales en una camilla mientras los pacientes esperan en la sala de espera. Esto no puede ser tolerado", agregó Ariaza.



Las denuncias del enfermero han generado una gran impresión en la comunidad, y han puesto en tela de juicio la integridad y el profesionalismo de algunos trabajadores del sector de la salud de este lugar.

Hospital rechaza cualquier tipo de

acto que vaya en contra de la ética

Estamos trabajando de la mano con las autoridades competentes para tomar las medidas necesarias y garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder

TWITTER

Ante esta situación, la gerencia del Hospital 7 de Agosto emitió un comunicado en el que informó que se están llevando a cabo investigaciones internas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.



"Rechazamos cualquier tipo de acto que vaya en contra de la ética y los valores de nuestra institución. Estamos trabajando de la mano con las autoridades competentes para tomar las medidas necesarias y garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder", señaló la gerencia en el comunicado.



Por su parte, Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, y candidato a la gobernación del Magdalena también se pronunció sobre el tema en sus redes sociales, señalando que este tipo de acciones son "una falta de respeto para los pacientes y una mancha en la imagen del sector de la salud".



La comunidad espera que se tomen medidas drásticas para evitar que se repitan este tipo de situaciones y para garantizar que los pacientes reciban una atención médica adecuada y profesional en el Hospital 7 de Agosto.





Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv