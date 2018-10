El indignante video que muestra a Cartagena como destino sexual

Rechazo causó en Cartagena un video que circula por redes sociales en el cual se promociona a una isla paradisíaca cercana a la ciudad Heroica, como escenario de una fiesta de carácter sexual con la presencia de prostitutas, drogas y alcohol.

Pese a que el video en ningún momento menciona el nombre de Cartagena sÍ utiliza escenarios de la ciudad como el aeropuerto y las playas de Marbella como telón de fondo.

“No creemos que con la actual situación de la ciudad y el cerco que ha cerrado la Fiscalía contra la explotación sexual algún tipo de empresa se exponga a una fiesta de este tipo. De ser verdad lo repudiamos desde todos los frentes y llamamos a las autoridades a cerrar filas contra este tipo de turismos y de programas que no le vienen bien al nombre de Cartagena”, dijo Rodolfo Flórez, veedor ciudadano.

Asotelca apoya a nuestro alcalde @pedritopereira en que Cartagena no es un lugar para realizar eventos que promuevan la prostitución, somos una ciudad turistica que esta en contra de la Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolecente @pedritopereirac @corpoturismoctg pic.twitter.com/CfkkjPJ3Dw — Asotelca (@Asotelcahoteles) 10 de octubre de 2018

La publicidad promete una fiesta en una isla privada para el 14 y 15 de diciembre próximo con la presencia de 60 mujeres.



“Cartagena tiene que mirarse como un destino para el turismo cultural, ambiental, de familia, de los grandes congresos; eventos de ese tipo son ‘accidentes’ en lo que no hay que caer, por el bien del destino”, aseguró Luis Flórez, gerente de mercadeo del Hotel Holliday Inn.



El video que tiene fecha de octubre del 2018 ya había sido publicado hace un año cuando recibió el rechazo general de los cartageneros.



Las autoridades en la ciudad señalan que no tienen conocimiento de alguna empresa que promueva esta fiesta, al cual también rechazan.



Por su parte, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, señaló que de acuerdo con las revisiones parece ser que se trata de un video viejo. No obstante, el mandatario recalcó que se le envió un comunicado a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue quienes estarían promoviendo a la ciudad como ese tipo de destinos, para que le caiga todo el peso de la ley.



"De ninguna manera en Cartagena va a llevarse a cabo un tipo de evento de este tipo”, Pereira.

